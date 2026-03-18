Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

न अमेरिका को फायदा, न ईरान को; शशि थरूर बोले- अब जंग खत्म होनी चाहिए

Mar 18, 2026 12:20 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे लगातार सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार से इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल करने की मांग कर रहे हैं।

न अमेरिका को फायदा, न ईरान को; शशि थरूर बोले- अब जंग खत्म होनी चाहिए

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे लगातार सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार से इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल करने की मांग कर रहे हैं। थरूर ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि अब दोनों पक्ष ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वे किसी का भी भला नहीं कर रहे। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि उन्होंने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जबकि ईरान ने अपने शासन और अस्तित्व को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे विचार से इतना ही काफी होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि इस संघर्ष से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल और गैस की आपूर्ति में गंभीर बाधाएं आ रही हैं। थरूर ने जोर देकर कहा कि पूरे क्षेत्र को इस विशेष संघर्ष का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस युद्ध को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी इससे पीड़ित हैं। थरूर ने वैश्विक स्तर पर शांति बहाली की अपील करते हुए भारत से भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की वकालत की है।

दूसरी ओर संसद की विदेश मामलों की समिति ने कहा है कि 'हाल के घटनाक्रम' से भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि, समिति ने इस बात का स्वागत किया कि केंद्र इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के 'संपर्क में' है। विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों (2026-27) पर विदेश मामलों की समिति की 12वीं रिपोर्ट मंगलवार को संसद में प्रस्तुत की गई।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। समिति की यह टिप्पणी काफी मायने रखती है क्योंकि यह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और चाबहार परियोजना में भारत की भागीदारी पर अमेरिकी प्रतिबंधों या 'टैरिफ' नीतियों में हाल ही में हुए बदलावों की पृष्ठभूमि में आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘समिति ने पाया कि चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जनवरी 2026 तक आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग हो चुका था।’

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के बीच पीएम का UAE प्रेसिडेंट को कॉल, होर्मुज पर क्या बनी रणनीति?

विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि 2026-27 के दौरान इस मद के तहत कोई राशि आवंटित नहीं की गई है क्योंकि भारत ने 2024 में हस्ताक्षरित मुख्य अनुबंध के अनुसार बंदरगाह उपकरणों की खरीद के लिए 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर के योगदान की अपनी प्रतिबद्धता पहले ही पूरी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के घटनाक्रम से चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं।''

समिति का मानना ​​है कि चाबहार, भारत के लिए एक ''महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह'' है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा से जुड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

ये भी पढ़ें:जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं आता; ईरान युद्ध के बीच NATO देशों पर भड़के ट्रंप
ये भी पढ़ें:18 दिन में ईरान ने US को दिए ऐसे जख्म, 'रीपर' से 'लुकास' पर होना पड़ा शिफ्ट

समिति ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करती है कि भारत सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में सभी योजनाओं और प्रगति की जानकारी समिति को देते रहे।

गौरतलब है कि सरकार ने पांच फरवरी को संसद को बताया था कि वह चाबहार परियोजना में भारत की भागीदारी पर अमेरिकी प्रतिबंधों या टैरिफ नीतियों में हाल में हुए बदलावों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के 'संपर्क में' है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।