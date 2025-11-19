न तो कोटा दे सकते, न कृत्रिम बंटवारा कर सकते; CJI गवई ने रिटायरमेंट से पहले जजों को ही दे दिया झटका

संक्षेप: CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि सिविल न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि एचजेएस या प्रधान जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अलग वर्गीकरण का दावा करने का आधार नहीं हो सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service-HJS) की नियुक्तियों में जजों को झटका देते हुए सिविल जजों और नियमित पदोन्नतियों में आरक्षण का कोटा देने से इनकार कर दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने बुधवार को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ के मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि देश में असमान प्रतिनिधित्व की कोई “साझा परेशानी” नहीं है, जिसके लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हो।

CJI बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की संविधान पीठ ने कहा कि सिविल न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि एचजेएस या प्रधान जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अलग वर्गीकरण का दावा करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि 'कथित असंतोष' और 'नाराजगी' के कारण किसी कैडर के सदस्यों का कृत्रिम वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।

असंतोष और नाराजगी ठोस आधार नहीं पीठ ने कहा कि HJS के भीतर चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल में निर्धारण कैडर के भीतर योग्यता-सह-वरिष्ठता पर आधारित है और यह न्यायपालिका के निचले स्तर पर सेवा की अवधि या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा, “सांख्यिकीय आंकड़े भिन्न हैं और एचजेएस में नियमित पदोन्नत व्यक्तियों (आरपी) के असंतोष और नाराजगी को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करते हैं।” शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवारत न्यायिक अधिकारियों के पास जिला न्यायाधीश के रूप में उन्नति के पर्याप्त अवसर हैं, जिससे उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए दावेदारी की अनुमति मिलती है।

योग्यता-सह-वरिष्ठता पर आधारित पीठ ने कहा, “एचजेएस के अंतर्गत चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति, संवर्ग के भीतर योग्यता-सह-वरिष्ठता पर आधारित है और न्यायपालिका के निचले स्तरों पर सेवाकाल या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हो सकती; आरपी और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं (एलडीसीई) के एचजेएस में आने के बाद, यह अपना महत्व खो देता है। इस पर निर्भरता न्याय के कुशल प्रशासन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती और प्रतिकूल परिणाम देती है।”

वरिष्ठता के नियमों को निर्देशित नहीं कर सकते उसने कहा, “ यह दीवानी न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल की अवधि और प्रदर्शन भी जिला न्यायाधीश के सामान्य संवर्ग में पदाधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट अंतर नहीं बनाता है और शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण एक अलग आधार पर है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत करियर आकांक्षाएं सेवा की एक सामान्य घटना है, जो बेहतर प्रदर्शन से और भी बढ़ जाती है। उसने कहा कि वे स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका के उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं और वरिष्ठता के नियमों के स्वरूप को निर्देशित नहीं कर सकते।

न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पदों को भरने के लिए दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में अधिकारियों की वरिष्ठता एक वार्षिक चार-बिंदु रोस्टर के आधार पर तय की जाएगी। इस रोस्टर में संबंधित वर्ष में नियुक्त सभी अधिकारियों को दो नियमित प्रोमोटियों, एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) से चयनित अधिकारी और एक सीधी भर्ती के क्रम में शामिल किया जाएगा।