Hindi NewsIndia NewsNeighbors cannot be dragged into dowry harassment cases Karnataka High Court delivers a significant verdict
दहेज उत्पीड़न के केस में पड़ोसियों को नहीं घसीट सकते; कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

संक्षेप:

दालत ने माना कि आरोपी पड़ोसी महिला आशा, धारा 498A के तहत आने वाली परिवार की कानूनी परिभाषा में नहीं आती है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का नाम शिकायत में कहीं नहीं था, सिवाय इस आरोप के कि उसने पति को पत्नी को टॉर्चर करने के लिए उकसाया।

Jan 09, 2026 09:14 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और दहेज प्रताड़ना के मामलों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी के बीच के झगड़ों में पड़ोसियों को आपराधिक कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता है। जस्टिस एम नागप्रसन्न की पीठ ने बेंगलुरु की एक महिला के खिलाफ चल रहे केस को रद्द करते हुए यह राहत प्रदान की है।

यह मामला 13 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट थाने में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था। मुनिरत्नम्मा नामक महिला ने अपने पति मुथुराम, उनके परिवार और अपनी पड़ोसी आशा जी के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना), 504, 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट में पड़ोसी आशा को आरोपी नंबर 5 बनाया। आरोप था कि आशा ने पति को अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए उकसाया था।

जस्टिस एम नागप्रसन्न ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, "पति, पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच आईपीसी की धारा 498A के तहत होने वाले अपराधों की कार्यवाही में किसी अजनबी को शामिल नहीं किया जा सकता है।" अदालत ने माना कि आरोपी पड़ोसी महिला आशा, धारा 498A के तहत आने वाली परिवार की कानूनी परिभाषा में नहीं आती है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का नाम शिकायत में कहीं नहीं था, सिवाय इस आरोप के कि उसने पति को पत्नी को टॉर्चर करने के लिए उकसाया।

आशा जी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनका शिकायतकर्ता के वैवाहिक जीवन में कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल एक पड़ोसी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें सिर्फ आपसी रंजिश निकालने के लिए इस मामले में घसीटा गया है, जबकि उकसाने का एक अकेला आरोप उन्हें दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर केस में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए माना कि पड़ोसियों को ऐसे मामलों में प्रतिवादी बनाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
