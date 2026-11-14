'नेहरू बदनाम नहीं होंगे', कांग्रेस बोली- इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ तैयार है ‘कवच’
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि डिजिटल आर्काइव एक कवच साबित होगा जो सही जानकारी युवाओं तक पहुंचाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंडित नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन उन पर तैयार डिजिटल अभिलेखागार उनकी महान विरासत को संरक्षित करने के लिए 'कवच' साबित होगा।
डिजिटल आर्काइव खूब सर्च कर रहे लोग
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर रमेश ने कहा कि नेहरू डिजिटल आर्काइव ने अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस दौरान इस डिजिटल संग्रह को 10 लाख से अधिक नए गेस्ट मिले हैं और इसके पृष्ठों को 40 लाख से अधिक बार देखा गया है।
77 हजार पेज उपलब्ध
उन्होंने 'एक्स' पर कहा कि इस अभिलेखागार में 'सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू' के 100 खंड उपलब्ध हैं, जिनमें 1903 से 1964 तक की सामग्री शामिल है। ये खंड करीब 77 हजार पृष्ठों में फैले हैं। इनमें 34 हजार से अधिक दस्तावेज और तीन हजार से ज्यादा तस्वीरें हैं।
रमेश के मुताबिक, यह संग्रह 20वीं सदी के भारत को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराता है। वेबसाइट 'नेहरू आर्काइव डॉट इन' को स्मार्टफोन के अनुकूल बनाया गया है। यहां सामग्री को आसानी से खोजने, मुफ्त डाउनलोड करने और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा है।
उन्होंने कहा कि इस पहल में विशेष रूप से युवा पीढ़ी को ध्यान में रखा गया है। आम लोगों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, इतिहासकारों और पत्रकारों के साथ ही नेहरू के प्रशंसकों तथा आलोचकों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। रमेश ने कहा, "यह तो महज शुरुआत है। भविष्य में इस संग्रह में देश-विदेश के विभिन्न स्रोतों से नेहरू से जुड़ी चिट्ठियां, तस्वीरें, दस्तावेज, पुस्तकें, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग और उनके जीवनकाल में प्रकाशित कार्टून भी शामिल किए जाएंगे।"
उन्होंने कहा कि यह 'जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड' की पहल है। रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि नेहरू को बदनाम करने की कोशिशों के बीच यह डिजिटल अभिलेखागार उनकी विरासत को संरक्षित करने, उसका प्रचार-प्रसार करने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें