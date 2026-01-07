Hindustan Hindi News
नेहा सिंह राठौर को 'सुप्रीम' राहत, अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दी सख्त चेतावनी, टॉप-5

संक्षेप:

Top News Today: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। वहीं, बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव ने NDA नेताओं भी को मकर संक्रांति के दही-चूड़ा भोज का न्योता दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

Jan 07, 2026 06:56 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिका ने भारतीय छात्रों को सख्त चेतावनी जारी की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत दी है। बिहार में ज्वेलरी दुकानों ने सुरक्षा के नाम पर चेहरा ढकने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है, जिससे राजनीतिक बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। वहीं, बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव ने NDA नेताओं भी को मकर संक्रांति के दही-चूड़ा भोज का न्योता दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दी सख्त चेतावनी

भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के महीनों में कुछ तनाव देखने को मिला है। इस बीच, अमेरिकी दूतावास ने भारत में पढ़ने वाले छात्रों को चेतावनी दी है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर स्टूडेंट वीजा रद्द हो सकता है, निर्वासन हो सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। दूतावास ने स्पष्ट कहा है कि कानून तोड़ने या गिरफ्तारी होने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पहलगाम आतंकी हमले और पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही नेहा सिंह राठौर को 19 जनवरी को पुलिस पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढके लोगों की एंट्री पर रोक

बिहार में ज्वेलरी दुकानों में अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें हिजाब, बुर्का, नकाब, घूंघट पहनी महिलाओं के साथ-साथ मास्क, हेलमेट या अन्य तरीके से चेहरा छिपाने वाले लोग भी शामिल हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) की प्रदेश इकाई ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया है। दुकानदारों का कहना है कि चेहरा दिखाकर पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इस फैसले पर राजनीतिक विवाद हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी आरजेडी ने विरोध जताया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी के स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टियां बढ़ीं

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रयागराज और लखीमपुर खीरी के बाद वाराणसी सहित कई जिलों के जिलाधिकारियों ने सर्दी को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। कुछ जिलों में कक्षा 12 तक, तो कुछ में आठवीं तक के स्कूल बंद हैं। वाराणसी में कक्षा 8 तक की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। बदायूं में सभी बोर्डों के माध्यमिक स्कूल 8 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। अलीगढ़ में नर्सरी से कक्षा 8 तक 10 जनवरी तक अवकाश है। बस्ती में भी आठवीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

तेज प्रताप की मकर संक्रांति पार्टी में NDA नेताओं को न्योता

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। तेज प्रताप ने विजय सिन्हा को मकर संक्रांति पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने विजय सिन्हा के साथ फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। तेज प्रताप ने पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सहित सभी नेताओं को न्योता दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर।
