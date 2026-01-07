नेहा सिंह राठौर को 'सुप्रीम' राहत, अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दी सख्त चेतावनी, टॉप-5

संक्षेप: Top News Today: उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। वहीं, बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव ने NDA नेताओं भी को मकर संक्रांति के दही-चूड़ा भोज का न्योता दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

अमेरिका ने भारतीय छात्रों को सख्त चेतावनी जारी की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत दी है। बिहार में ज्वेलरी दुकानों ने सुरक्षा के नाम पर चेहरा ढकने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है, जिससे राजनीतिक बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। वहीं, बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। तेज प्रताप यादव ने NDA नेताओं भी को मकर संक्रांति के दही-चूड़ा भोज का न्योता दिया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दी सख्त चेतावनी भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के महीनों में कुछ तनाव देखने को मिला है। इस बीच, अमेरिकी दूतावास ने भारत में पढ़ने वाले छात्रों को चेतावनी दी है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर स्टूडेंट वीजा रद्द हो सकता है, निर्वासन हो सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। दूतावास ने स्पष्ट कहा है कि कानून तोड़ने या गिरफ्तारी होने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पहलगाम आतंकी हमले और पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही नेहा सिंह राठौर को 19 जनवरी को पुलिस पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढके लोगों की एंट्री पर रोक बिहार में ज्वेलरी दुकानों में अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें हिजाब, बुर्का, नकाब, घूंघट पहनी महिलाओं के साथ-साथ मास्क, हेलमेट या अन्य तरीके से चेहरा छिपाने वाले लोग भी शामिल हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) की प्रदेश इकाई ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया है। दुकानदारों का कहना है कि चेहरा दिखाकर पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इस फैसले पर राजनीतिक विवाद हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, जबकि विपक्षी आरजेडी ने विरोध जताया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी के स्कूलों में ठंड के कारण छुट्टियां बढ़ीं उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रयागराज और लखीमपुर खीरी के बाद वाराणसी सहित कई जिलों के जिलाधिकारियों ने सर्दी को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। कुछ जिलों में कक्षा 12 तक, तो कुछ में आठवीं तक के स्कूल बंद हैं। वाराणसी में कक्षा 8 तक की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। बदायूं में सभी बोर्डों के माध्यमिक स्कूल 8 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। अलीगढ़ में नर्सरी से कक्षा 8 तक 10 जनवरी तक अवकाश है। बस्ती में भी आठवीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। पढ़ें पूरी खबर...