नेहा बोरा से नाराज ब्राह्मण नेता, रेप वाली बात पर INDIA अलायंस की लीडर ने फटकारा
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह आरोप लगा रही हैं कि ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके साथ दुष्कर्म होते हैं। अब इसपर INDIA गठबंधन की नेता ने प्रतिक्रिया दी है।
नेहा बोरा के बयान पर बवाल है। AISA प्रमुख की तरफ से ब्राह्मण महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर अब विपक्षी गठबंधन INDIA के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। अब शिवेसना उद्धव बालासाहब ठाकरे प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा है कि महिलाओं की असुरक्षा कानून और व्यवस्था की परेशानी है। उन्होंने नेहा बोरा को अपने बयान पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ख्याल है कि पुराना वीडियो, लेकिन सोच दर्शाता है। यह कहना कि मंदिरों में रेप होते हैं, पुजारी करते हैं, ब्राह्मण महिला सुरक्षित नहीं हैं। देखिए मैं जाति में जाती नहीं हूं, लेकिन मैं खुद एक ब्राह्मण महिला हूं। इस तरीके की अपमानित भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह की कट्टर सोच, फिर चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की। वो देश के लिए हानिकारक है।'
नेहा बोरा को दे दी सलाह
शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, 'मैं नेहा बोरा के साथ बैठना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी कि हर एक चीज को इसी निगाहों से न देखा जाए। जातिवाद से और धर्म से जोड़कर। असुरक्षा का माहौल महिलाओं के लिए देशभर में हैं। जो परेशानी है वो कानून व्यवस्था की है, वो हमारे धर्म की जाति की नहीं है। इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों से उनको बचना चाहिए।'
उन्होंने कहा, 'वह युवा हैं, होनहार हैं, स्मार्ट हैं, लड़ाई लड़ने की इच्छाशक्ति है, लेकिन इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें।'
बांग्लादेश वाले बयान पर भी नाराज
प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश से भारत की तुलना पर दिए गए नेहा बोरा के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और उसके वो समर्थन दे रही थीं और कह रही थीं कि युवाओं ने किया है, तो वो युवाओं ने नहीं किया था। युवाओं से शुरुआत हुई और फिर उसपर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया था उन ही कट्टर संगठनों ने, जो रेडिकल आइडिया का वो इस्तेमाल कर रहीं हैं।'
उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह। लोकतंत्र में लड़ाई लाजमी है और विपक्ष में होने के नाते हमारी लड़ी दोगुनी हो जाती है। देश का जो संविधान है, उसकी तुलना ऐसे देश से करना जहां कट्टरवादी लोगों ने कब्जा कर लिया हो, गलत है। एक ही ब्रश से सभी को पेंट कर देना कि सभी इस तरीके का नाम लेना। कठुआ और उन्नाव का नाम ले रहीं हैं। मैं मानती हूं कि उन्हें अपने बयानों पर दोबारा गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरीके से देश में आक्रोश बढ़ता है।'
नेहा बोरा का विवादित बयान
वायरल वीडियो में नेहा बोरा ने कहा था, 'बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शुद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसके चलते ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं उन्नाव में, कठुआ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं।'
भाजपा ने जताई नाराजगी
बोरा के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत करने के आरोप लगाए थे। साथ ही नेहा बोरा को कांग्रेस की पोस्टर गर्ल करार दिया था। खास बात है कि बीते कुछ प्रदर्शनों में बोरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत नेताओं के साथ नजर आईं हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें