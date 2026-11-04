नेहा बोरा से नाराज ब्राह्मण नेता, रेप वाली बात पर INDIA अलायंस की लीडर ने फटकारा

ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह आरोप लगा रही हैं कि ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके साथ दुष्कर्म होते हैं। अब इसपर INDIA गठबंधन की नेता ने प्रतिक्रिया दी है।

नेहा बोरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ब्राह्मण समुदाय पर आरोप लगा रहीं हैं। (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times)

नेहा बोरा के बयान पर बवाल है। AISA प्रमुख की तरफ से ब्राह्मण महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियों पर अब विपक्षी गठबंधन INDIA के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। अब शिवेसना उद्धव बालासाहब ठाकरे प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा है कि महिलाओं की असुरक्षा कानून और व्यवस्था की परेशानी है। उन्होंने नेहा बोरा को अपने बयान पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ख्याल है कि पुराना वीडियो, लेकिन सोच दर्शाता है। यह कहना कि मंदिरों में रेप होते हैं, पुजारी करते हैं, ब्राह्मण महिला सुरक्षित नहीं हैं। देखिए मैं जाति में जाती नहीं हूं, लेकिन मैं खुद एक ब्राह्मण महिला हूं। इस तरीके की अपमानित भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह की कट्टर सोच, फिर चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की। वो देश के लिए हानिकारक है।'

नेहा बोरा को दे दी सलाह शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, 'मैं नेहा बोरा के साथ बैठना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी कि हर एक चीज को इसी निगाहों से न देखा जाए। जातिवाद से और धर्म से जोड़कर। असुरक्षा का माहौल महिलाओं के लिए देशभर में हैं। जो परेशानी है वो कानून व्यवस्था की है, वो हमारे धर्म की जाति की नहीं है। इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों से उनको बचना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'वह युवा हैं, होनहार हैं, स्मार्ट हैं, लड़ाई लड़ने की इच्छाशक्ति है, लेकिन इस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें।'

बांग्लादेश वाले बयान पर भी नाराज प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश से भारत की तुलना पर दिए गए नेहा बोरा के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और उसके वो समर्थन दे रही थीं और कह रही थीं कि युवाओं ने किया है, तो वो युवाओं ने नहीं किया था। युवाओं से शुरुआत हुई और फिर उसपर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया था उन ही कट्टर संगठनों ने, जो रेडिकल आइडिया का वो इस्तेमाल कर रहीं हैं।'

उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह। लोकतंत्र में लड़ाई लाजमी है और विपक्ष में होने के नाते हमारी लड़ी दोगुनी हो जाती है। देश का जो संविधान है, उसकी तुलना ऐसे देश से करना जहां कट्टरवादी लोगों ने कब्जा कर लिया हो, गलत है। एक ही ब्रश से सभी को पेंट कर देना कि सभी इस तरीके का नाम लेना। कठुआ और उन्नाव का नाम ले रहीं हैं। मैं मानती हूं कि उन्हें अपने बयानों पर दोबारा गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरीके से देश में आक्रोश बढ़ता है।'

नेहा बोरा का विवादित बयान वायरल वीडियो में नेहा बोरा ने कहा था, 'बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शुद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसके चलते ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं उन्नाव में, कठुआ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं।'