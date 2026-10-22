तिरंगा फहराने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट से बोलीं नेहा बोरा
दिल्ली पुलिस के उस नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि बोरा ने बिना वैध अनुमति के राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उनके वकील ने दलील दी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
छात्र संगठन 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बोरा ने पुलिस के उस नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ''शांति बनाये रखने'' के लिए एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष बॉण्ड भरने को कहा गया था।
दिल्ली पुलिस के उस नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि बोरा ने बिना वैध अनुमति के राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उनके वकील ने दलील दी कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि वह इस याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएंगे। उन्होंने दशहरे की छुट्टियों के कारण उच्च न्यायालय बंद रहने के बावजूद छुट्टी के दिन अदालत की कार्यवाही की।
बहस के दौरान, बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा की एक दलील के जवाब में कहा गया। शर्मा ने अदालत का ध्यान कुछ सामग्रियों की ओर दिलाया था, जिसमें बोरा की मौजूदगी वाला एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन भी शामिल है, जिसमें सत्ता परिवर्तन को लेकर एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त बैठक में यह बात कही गई थी कि ''यह सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है और हम सत्ता परिवर्तन करा कर ही रहेंगे।''
इस पर, शंकरनारायणन ने कहा कि बोरा ने ऐसा नहीं कहा था और ''लोकतंत्र में, सत्ता परिवर्तन में कुछ भी गलत नहीं है।'' इस पर एएसजी ने आपत्ति जताते हुए कहा, ''आप उस संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा थे। मैं इस बात पर ऐतराज जताता हूं। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन वोट के जरिए होगा, न कि दिल्ली के बीचोंबीच एकत्र हुए कुछ उपद्रवी तत्वों के जरिए।'' मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाली बोरा ने (पुलिस के) नोटिस को रद्द किये जाने और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
उच्च न्यायालय में बहस के दौरान, बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि महज 'कट-एंड-पेस्ट' किया। पुलिस के नोटिस का जिक्र करते हुए वकील ने कहा, ''नोटिस के अनुसार, मैंने जो किया है वह यह है मंडी हाउस के गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जोर-जोर से चिल्लाना। आपने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। आपने लोगों को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाया... और बिना उचित अनुमति लिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया।''
उन्होंने कहा, ''शायद उन्हें कानून के बारे में कुछ जानकारी देने की जरूरत है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हमें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।'' नोटिस के अनुसार, मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। नोटिस को चुनौती देते हुए, बोरा ने कहा कि यह कानून द्वारा तय की गई जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। उनके वकील ने दलील दी कि अंतरिम बॉण्ड के लिए भी जांच जरूरी है, और मजिस्ट्रेट बॉण्ड जमा करने के लिए सीधे तौर पर नहीं कह सकते।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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