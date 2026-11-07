नेहा बोरा को लगता है वो हर टॉपिक पर उपदेश दे सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने खूब सुनाया
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि जब से नेहा अचानक नेशनल लाइमलाइट में आई हैं ऐसा लगता है कि यह बात उनके सिर पर चढ़ गई है, और उन्हें लगता है कि वह अपनी अधूरी जानकारी से लोगों को दुनिया के हर टॉपिक पर उपदेश दे सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने AISA की छात्रनेता नेहा बोरा के पिछले दिनों ब्राह्मणों और पुजारियों को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। काटजू ने कहा है कि नेहा बोरा के सिर पर यह बात चढ़ गई है कि वह अधूरी जानकारी से दुनिया के हर टॉपिक पर उपदेश दे सकती हैं। बोरा पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में हुए विभिन्न आंदोलनों के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं।
मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक आर्टिकल की तस्वीर शेयर की है। इसका शीर्षक है ब्राह्मणवाद पर नेहा बोरा का हमला। अपने आर्टिकल में वह लिखते हैं, ''भारत में पब्लिक लाइफ में नई उभरी हस्ती, नेहा बोरा ने हाल ही में एक स्पीच में 'ब्राह्मणवाद' पर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण पुजारी मंदिरों में रेप करते हैं। जब से नेहा अचानक नेशनल लाइमलाइट में आई हैं ऐसा लगता है कि यह बात उनके सिर पर चढ़ गई है, और उन्हें लगता है कि वह अपनी अधूरी जानकारी से लोगों को दुनिया के हर टॉपिक पर उपदेश दे सकती हैं।''
पूर्व जज ने कहा है कि अगर नेहा बोरा अपने भाषण में कास्ट सिस्टम पर हमला करतीं, तो वह उनका सपोर्ट करते, लेकिन 'ब्राह्मणवाद' शब्द का इस्तेमाल से यह इम्प्रेशन देता है कि सभी ब्राह्मण ज़ुल्म करने वाले और बुरे हैं। अपने लेख में काटजू लिखते हैं, ''मेरी राय में 'ब्राह्मणवाद' शब्द का इस्तेमाल सही नहीं है। बहुत बुरा है और देश-विरोधी भी है, जैसा कि मैंने खुद को इंटेलेक्चुअल समझने वाली अरुंधति रॉय को अपने जवाब में समझाया था।''
थ्योरी के हिसाब से सिर्फ चार जातियां थीं: काटजू
काटजू ने कास्ट सिस्टम का भी जिक्र किया है। वह लिखते हैं, ''कास्ट सिस्टम चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो, बाद में समाज के फ्यूडल ऑक्यूपेशन डिवीजन में बदल गया। दूसरे शब्दों में, हालांकि थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 4 कास्ट थीं, असल में सैकड़ों थीं। यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। आज भी कई अंग्रेजों के सरनेम बेकर, बुचर, टेलर, गार्डनर, स्मिथ, गोल्डस्मिथ, मेसन, पॉटर वगैरह हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पुरखे इन कामों से जुड़े थे।''उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जाति व्यवस्था ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। यह आज के समय के लिए बेशक सच है। लेकिन यह भी कहना होगा कि सामंती जमाने में जाति व्यवस्था ने भारत का भला किया क्योंकि यह समाज में सामंती काम के बंटवारे से मेल खाती थी, जिससे उस समय प्रोडक्टिव ताकतों का बहुत विकास हुआ।
बोरा ने क्या कहा था?
इस महीने की शुरुआत में नेहा बोरा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मंदिरों में पुजारियों पर विवादित टिप्पणी करती नजर आ रही थीं। वह कहती हैं कि सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वह व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शुद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसके चलते ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं उन्नाव में, कठुआ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद, दिल्ली की वकील अमिता सचदेवा ने नेहा बोरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 196 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा, भाजपा ने भी नेहा बोरा पर निशाना साधा था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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