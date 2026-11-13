'मैं महिला नहीं हूं', नेहा बोरा ने अपने जेंडर को लेकर क्या कहा
नेहा बोरा खुद को नॉन बाइनरी बताया है। उन्होंने कहा, मेरी पहचान एक महिला या पुरुष की नहीं है लेकिन लोगों को यह समझाने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मीडिया में भी लोग मुझे गलत प्रोनाउन से संबोधित करते हैं।
जंतर-मंतर को लेकर अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के अलावा कोई चर्चा मैं है तो वह हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा। नेहा बोरा जिस तरह से निर्भीक होकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरती हैं, उससे प्रभावित होकर लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। उनके बेबाक भाषण और जुझारू रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी लैंगिक पहचान को लेकर नेहा बोरा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वह खुद को महिला या पुरुष नहीं मानती बल्कि नॉन बाइनरी मानती हैं। नेहा बोरा ने कहा कि कई मीडिय संस्थान आज भी अंग्रेजी में 'She' या 'Her' के साथ संबोधित करते हैं लेकिन वह उन्हें समझाती हैं कि उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए।
एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि मीडिया में आपको गलत तरीके से संबंधित कर दिया जाता है जबकि आप खुद को महिला नहीं मानती हैं। इसपर नेहा बोरा ने कहा, इस तरह की बातें हो जाती हैं। एक ही बार की बातचीत में कई बार लोग मेरे लिए 'She' का इस्तेमाल करते हैं और फिर 'They' भी बोलते हैं। मैं इसको स्वीकार कर चुकी हूं। लोगों को समझने में समय लगता है कि नॉन बाइनरी लोगों को कैसे संबोधित किया जाए। उन्होंने कहा, अब कई मीडिया संस्थान मुझे पर्सन के तौर पर संबोधित करने लगे हैं।
उन्होंने कहा जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के मामले को लोगों को समझाना कठिन है वैसे ही यह भी मामला है। इस तरह के संबोधन लोगों के आसान शब्दों में हैं। ऐसे में इसका बारे में समझाने में समय लगेगा। सबसे पहली बात तो है कि लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे। अब कम से कम चर्चा तो हो रही है। इसलिए इस विचार को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
क्या होता है नॉन बाइनरी
दरअसल नॉन बाइनरी लोग ट्रांसजेंडर से भिन्न होते हैं। उनकी लैंगिक पहचान को महिला या पुरुष के रूप में नहीं बताई जा सकती है। कुछ नॉन बाइनरी खुद को महिला और पुरुष दोनों के रूप में देखते हैं। वहीं कुछ लोग स्वयं को एक व्यक्ति मानते हैं, वे अपनी पहचान महिला या फिर पुरुष के रूप में नहीं रखना चाहते। नेहा बोरा खुद को महिला और पुरुष की पहचान से अलग एक पर्सन के तौर पर मानती हैं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड की रहने वाली नेहा बोरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमए की पढ़ाई की। फिलहाल वह जेएनयू से पीएचडडडी कर रही हैं। वहीं वह जेएनयू में वामपंथ का चेहरा हैं। सोनम वांगचुक के साथ जंतर-मंतर पर वह भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रही थीं। इसके बाद ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर वह सड़क पर उतरीं। कई बार वह राहुल गांधी के साथ भी दिखाई देती हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें