‘ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित, उनका दुष्कर्म होता है'; नेहा बोरा के बयान पर बवाल

AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा के कथित वीडियो को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। इस वीडियो में वह दावा कर रही हैं कि ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके साथ दुष्कर्म होता है।

AISA प्रमुख नेहा बोरा का वीडियो भाजपा ने शेयर किया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times)

लेफ्ट छात्र नेता नेहा बोरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा सांसद राहुल गांधी पर हिंदुओं से नफरत के आरोप लगाए हैं। भाजपा की तरफ से शेयर वीडियो में नेहा बोरा को कथित तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है कि 'मंदिर में पुजारी रेप करते हैं।' इससे पहले AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रमुख बांग्लादेश के हालात से भारत की तुलना को लेकर विवादों में आ गईं थीं।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा, 'राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा हिंदुओं के लिए अपनी नफरत दिखा रहीं हैं। वह कहती हैं कि मंदिर में पुजारी रेप करते हैं। वह उन राहुल गांधी से प्रेरित हैं, जो पहले कहते थे कि मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ होती है। कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है और वोट बैंक से प्यार करती है। कांग्रेस की सोच भारत की एकता के लिए खतरा है।'

नेहा बोरा के वीडियो में क्या प्रदीप भंडारी की तरफ से शेयर कथित वीडियो में सुना जा सकता है, 'बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शुद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसके चलते ब्राह्मण महिलाएं असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। मंदिरों में पुजारी रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं उन्नाव में, कठुआ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं।' लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बांग्लादेश मामले पर हुआ विवाद अक्टूबर के मध्य में ही नेहा बोरा का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बांग्लादेश के आंदोलन की शुभकामनाएं दे रहीं थीं। साथ ही भारत में जारी प्रदर्शनों से उसकी तुलना की थी। तब भाजपा नेता भंडारी ने कहा था, 'नेहा बोरा ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह बांग्लादेश आंदोलन से प्रेरित हैं और जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में भी होना चाहिए। ये शब्द नेहा बोरा के हैं लेकिन इसके पीछे सोच राहुल गांधी की है।'

उन्होंने कहा था, 'यह राजनीतिक प्रतिरोध नहीं है; यह एक अराजक मार्च और एक अराजक विद्रोह है। उनका मकसद तख्तापलट करना है।' उन्होंने आरोप लगाया, 'घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला है जो दिखाता है कि राहुल गांधी का मकसद लोकतांत्रिक प्रतिरोध नहीं, बल्कि अराजकता को अपनाना और उसे मान्यता देना है। यह भारत के राज्य और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई है।'

नेहा बोरा ने क्या कहा था जिस जेन जी आंदोलन को हम देश में हर जगह देख रहे हैं, उसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई थी। हमें रास्ता दिखाने और इस देश के युवाओं के साथ एकता दिखाने के लिए आपको बधाई हो। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में शुरू हुआ आंदोलन लोकतंत्र और वोटरों के अधिकारों के लिए था। आज जिस आंदोलन में युवा शामिल हो रहे हैं, वो भी लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के लिए है। हम जानते हैं कि आपने जो जंग लड़ी, वो जंग आपके देश में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थी। इस देश के युवाओं की भी यही जंग है।