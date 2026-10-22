रिजीम चेंज का हिस्सा नेहा बोरा, सरकार ने कोर्ट में कहा- बदलाव वोट से हो, गुंडों से नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार ने कहा कि AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा रिजीम चेंज की मांग वाली एक सभा का हिस्सा थीं। सरकार ने उन पर जारी 10000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड वाले नोटिस का बचाव करते हुए कहा कि सत्ता में बदलाव वोटों से आना चाहिए, नई दिल्ली में इकट्ठा होने वाले गुंडे तत्वों से नहीं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की प्रेसिडेंट नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई की। बोरा ने उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने और जांच के दौरान शांति बनाए रखने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने शांति भंग होने की संभावना देखकर यह कदम उठाया था। शर्मा ने कोर्ट को बताया कि नेहा बोरा सीजेपी नेताओं और वकील प्रशांत भूषण के साथ एक पीसी में शामिल हुई थीं, जहां शासन बदलने (रिजीम चेंज) की बात की गई थी।

शर्मा ने आगे कहा कि सत्ता में बदलाव वोटों से होना चाहिए, नई दिल्ली में इकट्ठा होने वाले गुंडे तत्वों से नहीं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह उनके सामने रखे दस्तावेजों के आइटम नंबर 11 और 12 को देखें। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई का आधार सबके सामने था और बोरा यह नहीं कह सकतीं कि उन्हें अचानक कुछ समझ नहीं आया। पीसी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बयान दिया गया था कि यह रिजीम चेंज की लड़ाई है और हम रिजीम करवा के रहेंगे।

इस दौरान शर्मा ने तर्क दिया कि अधिकारी किसी अपराध के होने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि शांति भंग होने से पहले रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BNSS की धारा 126 और 130 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनका मकसद पब्लिक शांति बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नियमों को सिर्फ टेक्निकल आधार पर अलग-अलग देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में अफरा-तफरी मच सकती है।

कोर्ट में शर्मा ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने से पहले पुलिस रिपोर्ट की जांच की थी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई है और सिर्फ पूछा है कि क्या बोरा जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरेंगी। उन्होंने साफ किया कि नोटिस के बाद अभी तक कोई बॉन्ड नहीं लिया गया और न ही कोई सजा हुई है। बोरा खुद पेश हो सकती हैं, वकील के साथ आ सकती हैं या वकील से केस लड़वा सकती हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता शांति भंग होने से रोकना है।

नेहा के वकील का तर्क वहीं नेहा बोरा की तरफ से कोर्ट में मौजूद सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर की मीटिंग शांतिपूर्ण थी और बोरा ने हिंसा या किसी गैर-कानूनी काम की बात नहीं कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर मंडी हाउस आने का न्योता देने वाले पोस्ट का जिक्र किया और कहा कि उसमें हिंसा भड़काने, कानून तोड़ने या शांति भंग करने की कोई अपील नहीं थी। इस दौरान शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि नोटिस बिना तैयारी के जारी किया गया और बॉन्ड भरने के लिए कहने से पहले जांच जरूरी थी।

उन्होंने मधु लिमये मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रक्रिया के हर चरण में लिखित कारण जरूरी हैं। उन्होंने 2018 के दिल्ली हाई कोर्ट के अल्दानिश रीन मामले का भी जिक्र किया और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) का हवाला दिया, जो बोलने और शांति से इकट्ठा होने के अधिकार से जुड़े हैं।

कोर्ट ने क्या कहा? इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट ने BNSS की धारा 126 और 130 के तहत नोटिस जारी करने से पहले खुद जानकारी का मूल्यांकन किया था। कोर्ट ने शर्मा से पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट की राय को सपोर्ट करने के लिए कोई और सबूत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि मिली जानकारी कार्रवाई के लिए कितनी भरोसेमंद है। एक उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पर नारे लगाने का आरोप लगा, जबकि प्रेस रिपोर्ट में उसे कहीं और बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की आजादी दांव पर हो तो तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी सुरक्षा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह शो-कॉज नोटिस के चरण पर न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच कर रहा है और यह भी देख रहा है कि क्या बोरा को आगे के उपाय अपनाने से पहले मजिस्ट्रेट की कार्यवाही पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को मंडी हाउस इलाके में विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची थी, इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनके वकील के मुताबिक, पहुंचने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्हें आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले एक अनजान जगह पर ले जाया गया, जहां वह रात भर रहीं। अगले दिन सुबह 6 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। 18 अक्टूबर को बोरा को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नोटिस मिला। इसमें उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा गया था।