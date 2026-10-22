नेहा बोरा ने अभिजीत दीपके को ही दे दिया झटका, प्रोटेस्ट पर कोर्ट में कह दी बड़ी बात
नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपके के 16 अक्टूबर को बुलाए गए तिरंगा यात्रा वाले प्रोटेस्ट से दूरी बना ली। बोरा ने कहा कि वह प्रोटेस्ट हमने नहीं, बल्कि दूसरे संगठन ने बुलाया था। यह दीपके के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके को आईसा की छात्रनेता नेहा बोरा ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली कोर्ट में पुलिस के बॉन्ड वाले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नेहा बोरा ने बड़ी बात कही है। बोरा की ओर से बताया गया है कि वह कनॉट प्लेस में हुए प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थी, उनका प्रदर्शन सीजेपी वाले प्रोटेस्ट से अलग था। उन्होंने मंडी हाउस में प्रोटेस्ट बुलाया था। कोर्ट में यह बोलकर नेहा बोरा ने खुद को दीपके के तिरंगा यात्रा वाले प्रोटेस्ट से अलग कर लिया। इसे दीपके के लिए एक तरह से बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से नेहा बोरा और दीपके विभिन्न आंदोलनों में एक साथ दिखाई देते हुए सरकार पर हमलावर रहते थे।
दरअसल, नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने शांति बॉन्ड भरने को कहा गया है। लॉ बीट के अनुसार, इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान, नेहा बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शंकरनारायणन ने कहा, ''यहां पर एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि वह एक अलग कॉल (सीपी सेंट्रल पार्क में सीजेपी का प्रोटेस्ट) में शामिल नहीं थी। उसे किसी दूसरे संगठन (सीजेपी) ने बुलाया था। वह उससे जुड़ी नहीं है और उसमें नहीं शामिल हुई। उन्होंने मंडी हाउस में मीटिंग वाली कॉल दी थी।''
नेहा बोरा के वकील ने आगे कहा, ''उसे ले जाया जाता है... यह एक बुरी और अफसोसनाक बात हो गई है, कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे वे जवान हों या बूढ़े, वगैरह, उन्हें ले जाया जाता है... कोई कॉन्टैक्ट नहीं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उन्हें कहां ले जाया गया है... कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में साफ लिखा होने के बावजूद कॉन्टैक्ट करने की इजाजत नहीं है, वकीलों से कॉन्टैक्ट करने की इजाजत नहीं है... किसी भी चीज की इजाजत नहीं है।''
वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की उस याचिका पर 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने शांति बनाये रखने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष उन्हें एक बॉन्ड भरने को कहे जाने संबंधी दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आईसा) की अध्यक्ष बोरा के वकील और पुलिस की दलीलें लगभग तीन घंटे तक सुनने के बाद, याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
'तिरंगा फहराने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं'
जज ने कहा, ''मैं कल शाम 6 बजे आदेश सुनाऊंगा।'' हाई कोर्ट में बहस के दौरान, बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि महज 'कट-एंड-पेस्ट' किया। दिल्ली पुलिस के उस नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें कहा गया था कि बोरा ने बिना अनुमति लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया, वकील ने दलील दी कि नागरिकों को तिरंगा फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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