नेहा बोरा ने खुद को CJP प्रोटेस्ट से किया अलग, हाई कोर्ट में कहा- वह दूसरे संगठन ने बुलाया था
नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कनॉट प्लेस में सीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से खुद को अलग किया। मैं सीपी सेंट्रल पार्क में अलग से बुलाए गए आह्वान में शामिल नहीं थी, जो किसी दूसरे संगठन ने दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में लेफ्ट छात्र संगठन AISA की स्टूडेंट लीडर नेहा बोरा की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान, नेहा बोरा ने कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बुलाए गए प्रोटेस्ट से खुद को अलग कर लिया। बोरा के वकील ने कहा कि वह सेंट्रल पार्ट में अलग से बुलाए गए आह्वान में शामिल नहीं थी। वह दूसरे संगठन ने बुलाया था। मैं मंडी हाउस में अपने आह्वान से निपट रही थी। लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल शाम छह बजे फैसला सुनाया जा सकता है।
'लॉ बीट' के अनुसार, हाई कोर्ट में नेहा बोरा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शंकरनारायणन ने कहा, ''मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि वह एक अलग कॉल (सीपी सेंट्रल पार्क में) में शामिल नहीं हैं। उसे किसी दूसरे संगठन ने बुलाया था। वह (नेहा बोरा) उससे जुड़ी नहीं हैं, वह उसमें शामिल नहीं हैं। वह मंडी हाउस में मीटिंग करने के अपने ही कॉल से निपट रही हैं।''
नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उन्हें तिरंगा फहराने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने पुलिस के "पीस" बॉन्ड भरने के नोटिस को चुनौती दी। नेहा के वकील ने कहा कि यह बहुत छोटा मामला है, यह एक नोटिस के बारे में है जो कथित तौर पर BNSS के सेक्शन 126 और 130 के तहत जारी किया गया है। वह आईसा नाम के एक संगठन की लीडर हैं।
उन्होंने कहा कि समय के साथ इस देश में कई मुद्दों पर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि आप सरकार के कामों का विरोध कर सकें, और यही हमें स्वस्थ रखता है। वकील ने दावा किया कि नेहा बोरा ने कभी भी मंच पर हिंसा के लिए नहीं उकसाया। उन्होंने कहा, ''वह हमेशा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। उनकी बातें हमेशा ही संतुलित रही हैं। हमेशा सरकार और दूसरी अथॉरिटीज के रास्ते में सुधार के लिए बढ़ावा दिया है।''
वहीं, दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में उच्च न्यायालय में आपत्ति जताई। बता दें कि नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उनसे एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष शांति बॉण्ड भरने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में सबसे आगे रहीं बोरा ने इस नोटिस को रद्द करने और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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