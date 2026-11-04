राहुल गांधी के साथ दिखने वाली नेहा बोरा बुरी फंस गईं, INDIA गठबंधन के नेताओं ने ही सुना दिया

नेहा बोरा के ‘ब्राह्मणवाद से मुक्ति’ वाले बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने टिप्पणी पर नाराजगी जताई। जानिए INDIA गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा?

‘ब्राह्मणवाद से मुक्ति’ वाले बयान पर नेहा बोरा घिरीं, INDIA गठबंधन के सहयोगियों ने भी जताई नाराजगी (फाइल फोटो)

नेहा बोरा के ‘ब्राह्मणवाद से मुक्ति’ वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद अब विपक्षी INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी इस टिप्पणी से दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने नेहा बोरा के बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि किसी जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्र को लेकर इस तरह की सामान्य टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं, शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

नेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष हैं। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों में शामिल रही हैं। INDIA गठबंधन के नेताओं के समर्थन से वह इन प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आई थीं।

सपा सांसद राजीव राय ने बयान से बनाई दूरी समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने नेहा बोरा की ‘ब्राह्मणवाद से मुक्ति’ वाली टिप्पणी पर कड़ी असहमति जताई। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय ने कहा कि इस तरह का व्यापक बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। हमें इस तरह के सामान्यीकरण से बचना चाहिए। हमें ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आखिर हम बीजेपी के जाल में क्यों फंसें?’’

राजीव राय ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की बयानबाजी स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के बारे में व्यापक टिप्पणी करने का कोई आधार नहीं है।

प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- वामपंथ और दक्षिणपंथ, दोनों की कट्टर सोच नुकसानदेह नेहा बोरा के बयान पर शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वामपंथ हो या दक्षिणपंथ, किसी भी तरफ की कट्टर सोच देश के लिए नुकसानदेह है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संभव है कि यह पुराना वीडियो हो, लेकिन इसमें एक ऐसी सोच दिखाई देती है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में दुष्कर्म होते हैं, पुजारी ऐसे अपराध करते हैं और ब्राह्मण महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर जाति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं देतीं, लेकिन खुद ब्राह्मण महिला होने के नाते यह सवाल उठाना चाहती हैं कि क्या इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उचित है।

हालांकि, प्रियंका चतुर्वेदी ने नेहा बोरा से बातचीत की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ बैठकर समझाना चाहेंगी कि हर चीज को जाति और धर्म के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। उनके मुताबिक, नेहा युवा, प्रतिभाशाली और किसी मुद्दे के लिए संघर्ष करने का जज्बा रखने वाली हैं। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का अधिक रचनात्मक इस्तेमाल करना चाहिए।

BJP ने राहुल गांधी से भी जोड़ा नेहा बोरा का बयान नेहा बोरा की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए उन पर ‘हिंदू विरोधी’ सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

भंडारी ने नेहा बोरा को राहुल गांधी की कथित हिंदू विरोधी राजनीति का पोस्टर गर्ल बताया। उन्होंने उनके बयान को राहुल गांधी की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले की गई टिप्पणी से भी जोड़ा।

वीडियो में नेहा बोरा महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करती सुनाई देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी टिप्पणी के दौरान उन्होंने उन्नाव और कठुआ मामलों का भी जिक्र किया था।

प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि नेहा बोरा राहुल गांधी से प्रेरित हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुओं से नफरत करने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों में भी शामिल रही हैं नेहा बोरा नेहा बोरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं। ये प्रदर्शन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर किए जा रहे हैं।

10 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों की ओर से आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। इनमें नेहा बोरा भी शामिल थीं। राजधानी के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

इसके अलावा नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ INDIA गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को आयोजित रैली का भी समर्थन किया था। उन्होंने लोगों से विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। वह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ भी नजर आई थीं।