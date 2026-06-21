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45 मिनट तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे PM मोदी, वजह बनी NEET परीक्षा, जानें क्यों

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देशभर में NEET-UG परीक्षा के दिन पीएम मोदी की एक संवेदनशील पहल चर्चा में है। बंगाल दौरे से लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद पीएम मोदी ने परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए करीब 45 मिनट तक इंतजार किया। परीक्षा शुरू होने के बाद ही वे अपने आवास के लिए रवाना हुए।

45 मिनट तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे PM मोदी, वजह बनी NEET परीक्षा, जानें क्यों

देशभर में आज लाखों छात्र-छात्राएं NEET-UG 2026 परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए कड़ी निगरानी बरती जा रही है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की एक पहल ने सुर्खियां बटोरी है। बंगाल दौरे से लौट रहे प्रधानमंत्री आज दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि, उनके आवास जाने का कार्यक्रम था, लेकिन NEET परीक्षार्थियों की भारी आवाजाही को देखते हुए पीएम मोदी एयरपोर्ट पर ही रुके रहे।

बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की ट्रैफिक जाम या असुविधा से बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने दोपहर 2 बजे के बाद ही अपने आवास के लिए रवाना होने का फैसला किया। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होने के बाद ही पीएम मोदी अपने आवास की ओर रवाना हुए।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच री-एग्जाम

बता दें कि देशभर में रविवार दोपहर 2:00 बजे से NEET-UG 2026 की री-एग्जाम शांतिपूर्ण रूप से शुरू हो गई। परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इस बार अभ्यर्थियों को सामान्य समय से 15 मिनट अतिरिक्त दिए गए हैं, जिससे कुल परीक्षा अवधि बढ़कर 3 घंटा 15 मिनट हो गई है। परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के मुताबिक, भारत के 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

NTA ने परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कुल 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। देशभर में कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और शिक्षा मंत्रालय स्तर पर वर्चुअल कंट्रोल रूम से की जा रही है।

इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी को पूरी तरह रोकने के लिए 51,311 जैमर उपकरण तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और ड्रोन की मदद से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

NEET UG 2026 का सफर

NEET-UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक की गंभीर खबरों, छात्रों के विरोध प्रदर्शनों और आंतरिक जांच के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद पूरे देश में मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों में काफी आक्रोश और अनिश्चितता फैल गई थी।

15 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद और मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि NEET-UG की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इस दौरान NTA ने परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए कई नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए।

NEET UG क्या है?

NEET-UG (National Eligibility cum Entrance Test-Undergraduate) भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इसके माध्यम से देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों तथा आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जाता है। लगभग 23 लाख से अधिक छात्र इस पुनर्परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सफल अभ्यर्थी MBBS, BDS, BAMS, BHMS आदि कोर्सेस में दाखिला ले सकेंगे।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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