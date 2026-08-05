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NEET-PG दाखिला प्रक्रिया का ऑडिट कराएगी सरकार, तरीका तय करने को उच्च स्तरीय समिति गठित

By Pramod Praveen
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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SC में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने NEET-PG के जरिए होने वाली दाखिला प्रक्रिया की मौजूदा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने की रूपरेखा तैयार करने के लिए DGHS की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

NEET PG : Plea In Supreme Court
नीट पीजी दाखिला प्रणाली की आंतरिक ऑडिट के लिए समिति गठित की गई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6 प्रतिभागी छात्रों द्वारा NEET-UG 2026 के परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने को सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने जो OMR शीट उपलब्ध कराईं, उनमें और उनके द्वारा OMR शीट पर असल में मार्क किए गए जवाबों में अंतर है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने कहा, मामला उन छात्रों से जुड़ा है जिन्होंने 600 और 650 से अधिक प्राप्त किए।

वहीं दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने NEET-PG के जरिए पोस्ट ग्रैजुएट (स्नातकोत्तर) मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक ऑडिट करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

समिति में DGHMS समेत 12 सदस्य हैं

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर ‌उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि समिति का काम नीट पीजी के जरिए दाखिले की मौजूदा व्यवस्था का आंतरिक ऑडिट का तरीका तय करना, मौजूदा व्यवस्था में कमियों की पहचान करना और उनके लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान खोजना है।

समिति को ‌8 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

इसके बाद पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी द्वारा दी गई इस जानकारी को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए ‌समिति को ‌8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी से सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

व्यवस्था में कमियों का पता लगाएगी समिति

जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ नीट-पीजी 2025 के लिए न्यूनतम अर्हता प्रतिशत (कट-ऑफ) घटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि न्यायालय के मौखिक निर्देश के बाद केंद्र ने 23 जुलाई की अधिसूचना के जरिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता डीजीएचएस करेंगे। उन्होंने दलील दी कि समिति का कार्यक्षेत्र नीट के माध्यम से होने वाली मौजूदा दाखिला प्रक्रिया की आंतरिक ऑडिट की रूपरेखा तैयार करना, व्यवस्था में कमियों का पता लगाना तथा उनके व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले समाधान सुझाना होगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को जोड़ने का निर्देश

पीठ ने केंद्र की इस दलील को रिकॉर्ड में शामिल करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने कहा, ''रिपोर्ट आने के बाद हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे।'' शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि समिति आवश्यकता पड़ने पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के सदस्यों को भी अपने साथ जोड़ सकती है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बारे में पड़ताल करेगी कि नीट-पीजी 2025-26 के लिए अर्हता अंक में की गई बड़ी कटौती से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के स्तर पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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