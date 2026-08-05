NEET-PG दाखिला प्रक्रिया का ऑडिट कराएगी सरकार, तरीका तय करने को उच्च स्तरीय समिति गठित

SC में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने NEET-PG के जरिए होने वाली दाखिला प्रक्रिया की मौजूदा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने की रूपरेखा तैयार करने के लिए DGHS की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6 प्रतिभागी छात्रों द्वारा NEET-UG 2026 के परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने को सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने जो OMR शीट उपलब्ध कराईं, उनमें और उनके द्वारा OMR शीट पर असल में मार्क किए गए जवाबों में अंतर है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने कहा, मामला उन छात्रों से जुड़ा है जिन्होंने 600 और 650 से अधिक प्राप्त किए।

वहीं दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने NEET-PG के जरिए पोस्ट ग्रैजुएट (स्नातकोत्तर) मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक ऑडिट करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

समिति में DGHMS समेत 12 सदस्य हैं जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर ‌उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि समिति का काम नीट पीजी के जरिए दाखिले की मौजूदा व्यवस्था का आंतरिक ऑडिट का तरीका तय करना, मौजूदा व्यवस्था में कमियों की पहचान करना और उनके लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान खोजना है।

समिति को ‌8 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश इसके बाद पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी द्वारा दी गई इस जानकारी को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए ‌समिति को ‌8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी से सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

व्यवस्था में कमियों का पता लगाएगी समिति जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ नीट-पीजी 2025 के लिए न्यूनतम अर्हता प्रतिशत (कट-ऑफ) घटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि न्यायालय के मौखिक निर्देश के बाद केंद्र ने 23 जुलाई की अधिसूचना के जरिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता डीजीएचएस करेंगे। उन्होंने दलील दी कि समिति का कार्यक्षेत्र नीट के माध्यम से होने वाली मौजूदा दाखिला प्रक्रिया की आंतरिक ऑडिट की रूपरेखा तैयार करना, व्यवस्था में कमियों का पता लगाना तथा उनके व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले समाधान सुझाना होगा।