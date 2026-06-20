NEET : रेलवे के स्पेशल इंतजाम में लोचा, वापसी के लिए कोई ट्रेन ही नहीं; किराया भी वसूल रहे तगड़ा
नीट की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश में नीट अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है। हालांकि इसमें एक लोचा है। नीट अभ्यर्थियों को ले जाने का इंतजाम तो है, लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
नीट की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश में नीट अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है। हालांकि इसमें एक लोचा है। नीट अभ्यर्थियों को ले जाने का इंतजाम तो है, लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक इंदौर-भोपाल स्पेशल ट्रेन शनिवार को इंदौर से 11.25 पर छूटने वाली थी और इसे शाम 7 बजे भोपाल पहुंचा था। इसके लिए फतेहाबाद, बडनगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सिहोर और संत हृदाराम नगर में स्टॉपेज बनाया गया है। इसके बाद यह ट्रेन इसी दिन भोपाल से शाम को 7.40 पर निकलेगी और पांच घंटे का सफर तय कर रतलाम पहुंचेगी।
कैसे होगी वापसी
इस ट्रेन से नीट कैंडिडेट्स को एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में तो मदद मिल सकती है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद इनकी वापसी के लिए किसी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया है। सीनियर अधिकारी, सौरभ कटारिया ने कहाकि स्पेशल ट्रेन को यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ संभालने के लिए चलाया जा रहा है। खासतौर पर नीट परिक्षार्थियों और उनके पैरेंट्स को सहूलियत देना इसका मकसद है। लेकिन वापसी की ट्रेन की टाइमिंग ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई यह सारा इंतजाम नीट परीक्षाथियों को फायदा पहुंचाने वाला है?
किराए ने बढ़ाई टेंशन
इसके अलावा नीट परिक्षार्थियों और उनके पैरेंट्स के लिए चिंता का दूसरा सबब किराया है। इंदौर-भोपाल स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया 350 रुपए है। जबकि इसी रूट पर चलने वाली दूसरी रेगुलर ट्रेन्स में किराया इससे कहीं कम है। जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास का किराया 150 रुपए और मालवा एक्सप्रेस में यह करीब 180 रुपए है। अगर कोई परीक्षार्थी इंदौर से भोपाल की यात्रा कर रहा है तो वह स्पेशल ट्रेन में रेगुलर ट्रेन की तुलना में दुगुना किराया चुका रहा होगा। यहां तक कि बडनगर, रतलाम, नागदार, उज्जैन, मक्सी या सिहोर से चढ़ने वाले यात्रियों को भी 350 रुपए ही चुकाने होंगे। वहीं, वापसी के दौरान भोपाल से रतलाम के लिए स्लीपर का मिनिमम किराया 295 रुपए है।
कई जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं
एक सवाल यह भी है कि बहुत से कस्बों के लिए सीधी स्पेशल ट्रेन की सुविधा नहीं है। इनमें नीमच, मंदसौर, जावरा, पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ शामिल हैं। ऐसे में इन जगहों के नीट कैंडिडेट्स को कनेक्टिंग ट्रेन्स, बसों या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होगा। एनडीटीवी के मुताबिक इस बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि रतलाम डिवीजन ने कोच की उपलब्धता के आधार पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। वहीं, परीक्षार्थियों पर भी खास दबाव है। इस वजह से वह रेल व्यवस्था को लेकर टिप्पणी करने से बच रहे थे।
वहीं, खास बात यह है कि नीट के लिए दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में भी गिरावट आई है। भोपाल में पहली बार 14,334 ने नीट परीक्षा दी थी। वहीं, इस बार यह संख्या घटकर 13,774 रह गई है। इस बार एग्जाम सेंटर भी पहली बार के 33 से घटकर 32 रह गए हैं। गौरतलब है नीट पेपर लीक होने के बाद 3 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।