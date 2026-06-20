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NEET Re-Exam: NTA की भारी चूक! नागपुर के छात्र को दे दिया अबू धाबी का सेंटर, अब मानी गलती

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नागपुर
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NEET UG री-एग्जाम 2026 से ठीक पहले NTA की बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। नागपुर के एक छात्र को बिना पासपोर्ट के अबू धाबी का परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया गया। जानें क्या है पूरा मामला और NTA का क्या है कहना।

NEET Re-Exam: NTA की भारी चूक! नागपुर के छात्र को दे दिया अबू धाबी का सेंटर, अब मानी गलती

नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा से ठीक पहले एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी एडमिट कार्ड में एक कथित गड़बड़ी के चलते नागपुर के एक छात्र को परीक्षा केंद्र के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का 'अबू धाबी' अलॉट कर दिया गया। 21 जून को होने वाली इस री-नीट परीक्षा से पहले इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं

जानकारी के मुताबिक, अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब नाम के इस छात्र ने नागपुर से आवेदन किया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे देश के भीतर ही कोई परीक्षा केंद्र मिलेगा। लेकिन जब उसने आधिकारिक वेबसाइट से अपना री-नीट 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उसमें भारत के बजाय अबू धाबी (UAE) स्थित एक 'इंडियन स्कूल' को परीक्षा केंद्र बताया गया था।

इस छात्र के लिए समस्या इसलिए भी बड़ी हो गई क्योंकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, जिसके कारण विदेश यात्रा करके परीक्षा में शामिल होना उसके लिए पूरी तरह से असंभव है। सोशल मीडिया पर भी इस एडमिट कार्ड का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है।

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छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब के पिता मोहम्मद तालिब ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "...कल शाम 4 बजे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, हमने देखा कि सेंटर के तौर पर अबू धाबी का एक स्कूल बताया गया था। हम बहुत हैरान रह गए क्योंकि हमने अपनी पसंद में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था। हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। उन्होंने हमें मेल भेजने के लिए कहा। जब हमने मेल भेजा, तो हमें कॉल आया कि शनिवार शाम 4 बजे तक हमें नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमने ऑप्शन के तौर पर 3 जिले चुने थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि नागपुर को सेंटर बनाया जाए क्योंकि वह सदमे में है। किसी दूसरे जिले में जाने का समय नहीं है। वह कल बहुत रोया और परीक्षा भी नहीं देना चाहता था। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की। अगर वह मान जाता है, तो वह परीक्षा देगा। उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है..."

NTA ने मानी गलती, दिया ये आश्वासन

मामला तूल पकड़ने के बाद इसे एनटीए अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, एनटीए ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और बताया है कि यह एक 'तकनीकी गड़बड़ी' के कारण हुआ है। एजेंसी ने छात्र के परिवार को भरोसा दिया है कि इस पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

छात्र को सही परीक्षा केंद्र के साथ एक नया और संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्हें एनटीए की तरफ से एक ईमेल भी मिला है, जिसमें शाम तक इस गलती को सुधारने का आश्वासन दिया गया है।

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21 जून को होनी है परीक्षा, इन बातों का रखें ध्यान

री-नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड और अन्य निर्धारित दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ ले जाने होंगे।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि अगर उनके एडमिट कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य डिटेल में कोई गड़बड़ी दिखती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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