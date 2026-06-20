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साढ़े पांच हजार सेंटर्स, 1.38 लाख CCTV कैमरे; 22 लाख स्टूडेंट्स कल देंगे NEET री-एग्जाम

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET-UG री-एग्जाम के लिए  NTA ने पूरी तैयारी कर ली है। उसने देशभर के एग्जाम सेंटर्स पर 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाएं हैं। यह एग्जाम 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देने वाले हैं।

साढ़े पांच हजार सेंटर्स, 1.38 लाख CCTV कैमरे; 22 लाख स्टूडेंट्स कल देंगे NEET री-एग्जाम

NEET Re-Exam: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शनिवार को कहा कि उसने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG), 2026 री-एग्जाम को निष्पक्ष, सुरक्षित और अभ्यर्थियों के अनुकूल तरीके से आयोजित करने के लिए प्रबंध किए हैं। एजेंसी ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है और अफवाहें फैलाने वालों और पेपर लीक के झूठे दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इनसे अभ्यर्थियों को बेवजह तनाव होता है। एनटीए ने अभ्यर्थियों और उनके पैरेंट्स से आग्रह किया कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक जानकारियों पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि वाले संदेशों पर ध्यान न दें। 22.7 लाख स्टूडेंट्स यह परीक्षा देंगे। करीब साढ़े पांच हजार सेंटर्स पर और 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पर एग्जाम होगा।

551 शहरों में 5,440 सेंटर्स पर होगा एग्जाम

री-एग्जाम से ठीक पहले जारी एक बयान में एनटीए ने कहा कि यह परीक्षा भारत के 551 शहरों में 5,440 सेंटर्स और विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एनटीए ने कहा कि 95,000 से ज्यादा परीक्षा ऐसे कक्षों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से हर एक में सीसीटीवी लगा होगा। कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी फीड की निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि परीक्षा को इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से सुरक्षित रखने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के दिन की ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है, हर परीक्षा कक्ष में दो पर्यवेक्षक होंगे और हर केंद्र पर 10 से ज्यादा अतिरिक्त परीक्षा कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

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हर सेंटर पर 50 सुरक्षाकर्मी तैनात

उसने कहा कि सीसीटीवी फीड की निगरानी करने और किसी भी तकनीकी समस्या को मौके पर ही हल करने के लिए सभी 5,440 केंद्रों पर एक 'केंद्र निगरानी अधिकारी' (सीएसओ) तैनात किया गया है। पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग के कर्मचारियों की तैनाती के अलावा, राज्य और जिला प्रशासन के कर्मचारियों को भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। इसमें बताया गया है कि औसतन हर परीक्षा केंद्र पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि गोपनीय सामग्री रखने वाली लगभग 1,500 बैंक शाखाओं में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि डाक विभाग देश भर में लगभग 700 केद्रों से ओएमआर शीट इकट्ठा करने के लिए अपनी टीमों के साथ समन्वय करेगा। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं और जिलों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं की पुष्टि की है।

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6,700 ऑब्जर्वर की तैनाती

एजेंसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए करीब 6,700 ऑब्जर्वर, 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एआई आधारित तकनीकों से भी किया जाएगा। राज्य सरकारों, पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग के सहयोग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षा और परिवहन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देशव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं की जांच भी की गई। एनटीए ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए केंद्रों पर पानी, ओआरएस, एम्बुलेंस और अभिभावकों के लिए छायादार वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। साथ ही एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों और कथित पेपर लीक संबंधी झूठे दावों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी केवल एनटीए की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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