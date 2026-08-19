कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए? NTA की क्षमता पर SC ने खड़े किए गंभीर सवाल; UPSC वाली नसीहत भी

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए NTA में एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव लाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 19 अगस्त को) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से दो टूक पूछा कि संस्थागत सुधार करने के लिए उसने राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या उठाए हैं। कोर्ट ने इन समितियों की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NTA की क्षमता की जांच करते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए UPSC जैसी वैज्ञानिक रूप से सक्षम संस्था की जरूरत है।

जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद NTA में संरचनात्मक सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक मज़बूत सिस्टम बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव लाने की जरूरत है। कोर्ट ने आज कहा कि यह सुनिश्चित करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि NTA एक ​​सक्रिय संस्था के रूप में काम करे और अनुभवी लोग इस संस्था के लिए काम करें।

आपने क्या कदम उठाए, हलफनामा दीजिए कोर्ट ने टिप्पणी की, "हमारी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि एक ऐसी सक्रिय संस्था हो जिस पर देश को गर्व हो। अगर आप इसे संस्थागत रूप नहीं देते हैं, तो अनुभवी लोगों का तबादला हो जाता है और सारा अनुभव बेकार चला जाता है। कई तकनीकी बदलाव लाने की ज़रूरत है।" इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई प्रगति और उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करे।

NTA के परीक्षा प्रबंधन पर केंद्र ने क्या कहा इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि NTA अभी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाता है, वे "पूरी तरह सुरक्षित" (foolproof) हैं, हालांकि उन्होंने माना कि मानवीय हस्तक्षेप से गलती की गुंजाइश हो सकती है। उन्होंने बताया कि कई मॉडरेटर प्रश्न तैयार करते हैं, जबकि एक अन्य समूह उन्हें चुनकर चार प्रश्न पत्र बनाता है, ताकि इसमें शामिल लोगों को यह पता न चले कि आखिर कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने आगे बताया कि चुने गए प्रश्न पत्रों को सीलबंद लिफाफों में अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, जहां CCTV निगरानी और CISF की सुरक्षा व्यवस्था होती है।

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रश्न पत्रों को GPS-इनेबल्ड गाड़ियों में सुरक्षित कंटेनरों के जरिए ले जाया जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम में उनके भंडारण की वीडियोग्राफी और अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ीकरण किया जाता है। परीक्षा के दिन, क्लासरूम के हिसाब से वितरण से पहले दो छात्रों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीलबंद बक्से खोले जाते हैं।

कब बनी थी कमेटियां? बता दें कि राधाकृष्णन समिति एक उच्च-स्तरीय समिति थी जिसे 2024 में NEET-UG परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पत्र लीक के बाद गठित किया गया था। इसने प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिक मज़बूत सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की थीं। वहीं, नंदन नीलेकणि समिति का गठन केंद्र सरकार ने इस साल भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में सुधारों का पता लगाने और उनकी सिफारिश करने के लिए किया था।

NTA को संस्थागत रूप देने के लिए चिंतित हैं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "भारत सरकार ने अब तक हुई प्रगति के बारे में एक हलफनामा दाखिल किया है। हमने सॉलिसिटर जनरल को बताया है कि यह कोर्ट NTA को संस्थागत रूप देने को लेकर चिंतित है। सभी बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, तकनीकी ज़रूरतों आदि के साथ, हमें बताया गया है कि नंदन नीलेकणि समिति ने AI, ब्लॉकचेन आदि से संबंधित सुधारों की सिफारिश की है। हम NTA को संस्थागत रूप देने को लेकर चिंतित हैं। हम सचिव को निर्देश देते हैं कि वे राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करें, जैसा कि नंदन नीलेकणि समिति ने विस्तार से बताया है।"