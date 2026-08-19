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कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए? NTA की क्षमता पर SC ने खड़े किए गंभीर सवाल; UPSC वाली नसीहत भी

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए NTA में एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव लाने की जरूरत है।

NEET Paper Leak Supreme Court
शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार, 19 अगस्त को) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से दो टूक पूछा कि संस्थागत सुधार करने के लिए उसने राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या उठाए हैं। कोर्ट ने इन समितियों की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NTA की क्षमता की जांच करते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए UPSC जैसी वैज्ञानिक रूप से सक्षम संस्था की जरूरत है।

जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद NTA में संरचनात्मक सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक मज़बूत सिस्टम बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव लाने की जरूरत है। कोर्ट ने आज कहा कि यह सुनिश्चित करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि NTA एक ​​सक्रिय संस्था के रूप में काम करे और अनुभवी लोग इस संस्था के लिए काम करें।

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आपने क्या कदम उठाए, हलफनामा दीजिए

कोर्ट ने टिप्पणी की, "हमारी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि एक ऐसी सक्रिय संस्था हो जिस पर देश को गर्व हो। अगर आप इसे संस्थागत रूप नहीं देते हैं, तो अनुभवी लोगों का तबादला हो जाता है और सारा अनुभव बेकार चला जाता है। कई तकनीकी बदलाव लाने की ज़रूरत है।" इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई प्रगति और उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करे।

NTA के परीक्षा प्रबंधन पर केंद्र ने क्या कहा

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि NTA अभी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाता है, वे "पूरी तरह सुरक्षित" (foolproof) हैं, हालांकि उन्होंने माना कि मानवीय हस्तक्षेप से गलती की गुंजाइश हो सकती है। उन्होंने बताया कि कई मॉडरेटर प्रश्न तैयार करते हैं, जबकि एक अन्य समूह उन्हें चुनकर चार प्रश्न पत्र बनाता है, ताकि इसमें शामिल लोगों को यह पता न चले कि आखिर कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने आगे बताया कि चुने गए प्रश्न पत्रों को सीलबंद लिफाफों में अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, जहां CCTV निगरानी और CISF की सुरक्षा व्यवस्था होती है।

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सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रश्न पत्रों को GPS-इनेबल्ड गाड़ियों में सुरक्षित कंटेनरों के जरिए ले जाया जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम में उनके भंडारण की वीडियोग्राफी और अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ीकरण किया जाता है। परीक्षा के दिन, क्लासरूम के हिसाब से वितरण से पहले दो छात्रों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीलबंद बक्से खोले जाते हैं।

कब बनी थी कमेटियां?

बता दें कि राधाकृष्णन समिति एक उच्च-स्तरीय समिति थी जिसे 2024 में NEET-UG परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पत्र लीक के बाद गठित किया गया था। इसने प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिक मज़बूत सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की थीं। वहीं, नंदन नीलेकणि समिति का गठन केंद्र सरकार ने इस साल भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में सुधारों का पता लगाने और उनकी सिफारिश करने के लिए किया था।

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NTA को संस्थागत रूप देने के लिए चिंतित हैं

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "भारत सरकार ने अब तक हुई प्रगति के बारे में एक हलफनामा दाखिल किया है। हमने सॉलिसिटर जनरल को बताया है कि यह कोर्ट NTA को संस्थागत रूप देने को लेकर चिंतित है। सभी बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, तकनीकी ज़रूरतों आदि के साथ, हमें बताया गया है कि नंदन नीलेकणि समिति ने AI, ब्लॉकचेन आदि से संबंधित सुधारों की सिफारिश की है। हम NTA को संस्थागत रूप देने को लेकर चिंतित हैं। हम सचिव को निर्देश देते हैं कि वे राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करें, जैसा कि नंदन नीलेकणि समिति ने विस्तार से बताया है।"

अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद

इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 हफ़्ते बाद होगी। कोर्ट में दायर याचिकाओं में 'फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन' (FAIMA) की याचिका भी शामिल है, जिसे वकील तन्वी दुबे ने पेश किया है। इसमें NTA को बदलने या उसके ढांचे में बदलाव करने की मांग की गई है। अन्य मांगों के अलावा, याचिका में प्रश्न पत्रों की "डिजिटल लॉकिंग", कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मॉडल अपनाने और गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए सेंटर-वाइज़ नतीजे जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने CBT में बदलाव कैसे किया जा सकता है, इस पर सुझाव देते हुए एक अर्ज़ी भी दायर की है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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