इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों न कराई जाए? CJP प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता पर बोले CJI
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस ने बर्बरता की है तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए।
नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिए हैं कि पुलिस की बर्बरता के आरोप सही पाए गए, तो उसके लिए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए जाएंगे।
CJI सूर्यकांत ने इससे पहले भी पुलिस बर्बरता से जुड़ी याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सिर्फ विरोध होने की वजह से लाठीचार्ज नहीं कर सकते। इसे दोहराते हुए मंगलवार को CJI ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान के तहत हर नागरिक का अधिकार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों, महिलाओं, वकीलों और पत्रकारों के साथ पुलिस की बर्बरता के आरोपों की एक उच्चस्तरीय समिति से स्वतंत्र जांच कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विरोध-प्रदर्शनों और भीड़ नियंत्रण के लिए एक यूनीफार्म प्रोटोकॉल तय करने की भी बात कही है।
कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित बर्बरता और हिंसा दोनों की ही स्वतंत्र जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, “जिसने भी बर्बरता की है या कानून को अपने हाथ में लिया है, उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सभी आरोपों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष के अलावा यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि करीब 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले छात्रों ने किए थे या उनमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे। इससे पहले केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्र पुलिस पर हमला नहीं कर सकते लेकिन प्रदर्शन में हत्या, दुष्कर्म और NDPS कानून से जुड़े मामलों के आरोपी कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे और उन्होंने ही हिंसा की।
20 जुलाई को हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि बीते 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर दिल्ली में संसद मार्च का आयोजन किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास पहुंच गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर बल का प्रयोग किया। पुलिस ने इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागें। वहीं कई रिपोर्ट्स में पैलेट गन चलाने की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कई विडियोज में पुलिस की कार्रवाई के सबूतों को लेकर लोगों में गुस्सा जाहिर किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें