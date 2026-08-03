NEET पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक हफ्ते में ही पहली जज का हो गया ट्रांसफर
नीट यूजी पेपर लीक मामलों के खिलाफ तेजी से सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का ट्रांसफर हो गया है। एक सप्ताह पहले ही उन्होंने पदभार संभाला था। वहीं इस मामले में पहली सुनवाई भी टाल दी गई थी।
हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया है। उनके साथ कुल 137 न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है। जज अनु ग्रोवर बलिगा ने इस विशेष अदालत में 25 जुलाई को ही कार्यभार संभाला था और उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था। अब उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत को अधिसूचित किया था, जो पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनुचित तरीकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद अनु ग्रोवर बलिगा को इस अदालत का जज बनाया गया था।
आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी कोर्ट
नीट पेपर लीक मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने मामले को सोमवार यानी तीन अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया था। सोमवार को कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट और दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जज बलिगा को अब एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में भेजा गया है।
पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज
नीट पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। 18 वर्ष से कम आयु के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। अदालत ने कहा था कि मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है तथा जिसने भी कानून हाथ में लिया या किसी प्रकार की ज्यादती की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच ही सरकार ने सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया था। सरकार का कहना है कि नीट पेपर लीक के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा सरकार एक संशोधन विधेयक लाकर पेपर लीक से जुड़े मामलों में सजा को सख्त कर रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें