फास्ट ट्रैक कोर्ट: पहले दिन ही NEET पेपर लीक की सुनवाई टली, पहुंचे ही नहीं सरकारी वकील
प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस मामले में गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई ही टालनी पड़ गई। सीबीआई के वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हुए।
NEET-UG पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार का एक बड़ा वादा फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी है। इस मामले की सुनवाई के लिए गठित किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी। हालांकि पहले ही दिन एक झटका लगा और सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टालनी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की सुनवाई में ही सीबीआई के वकील पेश नहीं हुए। ऐसे में अदालत को अगली तारीख देनी पड़ी और सुनवाई टल गई।
आरोपियों की जमानत पर होनी थी सुनवाई
स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलीगा की फास्ट ट्रैक कोर्ट को NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए बिकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। आरोपियों के वकील एपी सिंह थे जो कि कोर्ट में मौजूद थे। वहीं सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट में नहीं पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में तुरंत लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए।
सरकार वकील नियुक्त करें- कोर्ट
अब दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में बाकायदा नियुक्त किया गया सरकारी वकील मौजूद होना चाहिए। हाल ही में पब्लिक एग्जीमिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनेफेयर मीन्स) ऐक्ट 2024 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। इस अदालत में परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले सुने जाएंगे। उधर सरकार ने इस कानून में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक भी संसद में पेश कर दिया है। नए कानून में जुर्माना लगभग पांच गुना बढ़ा दिया गया है और आरोपियों के लिए 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि दिनेश और विकास बिवाल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में शामिल हैं। उनपर नीट पेपर लीक होने के बाद इसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में शामिल होने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को बताया था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों पर जल्द निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए युवाओं का हित ही प्राथमिक है।
NEET पेपर लीक को लेकर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिनों तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद मामला बढ़ता ही चला गया। अब विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार के पीछे पड़ गया है। वहीं सरकार का कहना है कि उसे छात्रों और युवाओं से पूरी हमदर्दी है और इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना पद छोड़ दिया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें