NEET-UG 2006: फिजिक्स के प्रश्न लीक करने वाली मास्टरमाइंड गिरफ्तार, CBI को सफलता

मनीषा संजय हवालदार को फिजिक्स के प्रश्नपत्र तक पहुंच हासिल थी और उसने परीक्षा से पहले कई सवाल लीक किए। सीबीआई को शक है कि उसने पहले गिरफ्तार की जा चुकी आरोपी मनीषा मठारे के साथ मिलकर प्रश्न लीक किया।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने परीक्षा से पहले फिजिक्स के प्रश्न लीक करने की आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीषा संजय हवालदार के रूप में हुई है, जिसे पुणे से पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक, वह पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उसे परीक्षा संचालन से जुड़े विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, मनीषा संजय हवालदार को फिजिक्स के प्रश्नपत्र तक पहुंच हासिल थी और उसने परीक्षा से पहले कई सवाल लीक किए। सीबीआई को शक है कि उसने पहले गिरफ्तार की जा चुकी आरोपी मनीषा मठारे के साथ मिलकर प्रश्न लीक करने का काम किया। जांच के दौरान लीक हुए सवालों का मिलान असली नीट परीक्षा प्रश्नपत्र से किया गया। अधिकारियों को जांच में पता चला कि लीक किए गए वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे।

मनीषा संजय हवालदार की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल जारी है और केंद्रीय एजेंसियां इस लीक से जुड़े बड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं।

पेपर लीक पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि नीट-यूजी के आयोजन में अनियमितताएं सामने आई हैं। सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े और अधिकारी यह नहीं चाहते कि परीक्षा माफिया के कारण किसी भी योग्य अभ्यर्थी को उसके हक की सीट से वंचित होना पड़े। प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 21 जून को फिर से होने वाली परीक्षा शत प्रतिशत त्रुटिरहित रहे। उन्होंने जागरण भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा से जुड़े विवाद के कारण करीब 22 लाख विद्यार्थियों को मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी और सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।