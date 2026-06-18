'सॉरी पापा, अब हिम्मत नहीं बची...' NEET लीक के बाद कई छात्रों ने लगाया मौत को गले; रुला देगी रिपोर्ट

NEET UG 2026 पेपर लीक और री-एग्जाम के दबाव में कोयंबटूर, सीकर और देहरादून के कई होनहार छात्रों ने की आत्महत्या। सिस्टम की नाकामी से टूटे सपने, पढ़ें देश को झकझोर देने वाली यह दर्दनाक रिपोर्ट।

3 मई 2026 को आयोजित हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में पेपर लीक की घटना और उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने देश के लाखों छात्रों को गहरे सदमे में डाल दिया। जिन छात्रों ने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, उनके लिए 21 जून 2026 को होने वाले 'री-एग्जाम' का मानसिक दबाव जानलेवा साबित हो रहा है। अनिश्चितता, अवसाद और सिस्टम से उठे भरोसे के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में कई होनहार छात्रों ने आत्महत्या जैसा बेहद दुखद कदम उठाया है। नीचे उन युवा छात्रों की जानकारी दी गई है, जो इस अव्यवस्था की भेंट चढ़ गए।

अनु कीर्तना (19 वर्ष) - कोयंबटूर, तमिलनाडु तमिलनाडु के कोयंबटूर (कोवईपुदुर) की रहने वाली 19 वर्षीय अनु कीर्तना ने 2025 में भी नीट परीक्षा दी थी, लेकिन तब उन्हें डेंटल सीट मिली थी। एक बेहतर मेडिकल कॉलेज के सपने के साथ उन्होंने 3 मई 2026 को दोबारा परीक्षा दी। पेपर लीक के बाद जब परीक्षा रद्द हुई और 21 जून को री-टेस्ट की घोषणा हुई, तो अनु भारी दबाव में आ गईं। 17 जून की सुबह उन्होंने अपने चाचा को व्हाट्सएप पर मैसेज कर बताया कि वह इस बार उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं ला पाएंगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने जहर खा लिया। अस्पताल ले जाने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

CPI-M के एक स्थानीय नेता ने दावा किया कि अनु इस बात से परेशान थी कि वह दोबारा होने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाएगी। CPI-M के जिला सचिव पद्मनाभन ने कहा, "उसने 2025 में NEET की परीक्षा दी थी, लेकिन उसके नंबरों के आधार पर उसे सिर्फ डेंटल की सीट मिल सकती थी। इसके बाद उसने तैयारी करके परीक्षा दी, जो रद्द हो गई थी और वह दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने अपने अंकल को मैसेज करके बताया था कि वह ऐसी स्थिति में है जहां उसे उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिल पा रहे हैं।"

उमेश माली (22 वर्ष) और प्रदीप माहिच- सीकर, राजस्थान राजस्थान का सीकर कोचिंग का एक बड़ा हब है। वहां से दो बेहद दर्दनाक मामले सामने आए। 22 वर्षीय उमेश माली का यह नीट का तीसरा प्रयास था। वह 21 जून को होने वाले री-टेस्ट की तैयारी घर पर रहकर ही कर रहे थे। परीक्षा से ठीक पहले, उन्होंने अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा- "मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं, सॉरी।"

इससे पहले 15 मई 2026 को सीकर में ही प्रदीप माहिच नाम के एक अन्य छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिजनों के अनुसार, 3 मई का पेपर प्रदीप का बहुत अच्छा गया था और उन्हें डॉक्टर बनने का पूरा भरोसा था, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया।

रिया कुमारी (24 वर्ष) - देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही 24 वर्षीय रिया कुमारी ने 21 जून की पुनर्परीक्षा के दबाव में आकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। रिया के पिता रिटायर्ड आर्मी जवान हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) अंकित कंडारी के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चला है कि अपने माता-पिता के साथ रहने वाली रिया कुमारी अक्सर देर रात तक पढ़ाई करती थी और सुबह देर से उठती थी। उन्होंने बताया कि घटना का पता सुबह करीब साढ़े दस बजे चला जब रिया की मां उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई। जब रिया ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसकी मां ने उसके पिता को बताया जिसके बाद जबरदस्ती दरवाजा खोला गया जहां वह अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली।

पुलिस को घटनास्थल से आत्महत्या से पूर्व लिखा एक नोट मिला जिसमें लिखा है, ''बोझ बनने के लिए माफ करना। इसमें किसी और की नहीं, बल्कि मेरी अपनी अक्षमता का दोष है। सबसे अच्छा विकल्प इसे खत्म करना है, मैं आपसे प्यार करती हूं, मुझे माफ करना।'' परिवार ने पुलिस को बताया है कि रिया में अवसाद के कोई पूर्व लक्षण नहीं थे।

कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके रिया के पिता ने कहा कि करीब 10-15 दिन पहले उसने गर्मी के कारण बेचैनी की शिकायत की थी जिसके बाद उन्होंने उसके कमरे में एसी लगा दिया था। कंडारी के अनुसार, संभव है कि पढ़ाई में सफलता नहीं मिलने से निराश रिया ने यह आत्मघाती कदम उठाया हो।

रिया ने 12वीं कक्षा 96 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ पास की थी और हाल में नीट की प्रवेश परीक्षा दी थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। वह 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि नीट परीक्षा का रिया का इस वर्ष तीसरा प्रयास था। पहली बार वह बीमार पड़ने के कारण परीक्षा पास नहीं कर पाई जबकि दूसरे प्रयास में उसने लगभग 400 अंक हासिल किए लेकिन असफल रही।

नीट की तैयारी के साथ ही रिया बीएससी भी कर रही थी जिसके वह आखिरी सेमेस्टर में थी। सूत्रों ने बताया कि हाल में हुई नीट परीक्षा में अपनी सफलता को लेकर उसे पूरा भरोसा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार के अनुरोध पर छात्रा के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया।

स्नेहा (आकांक्षा) चतुर्वेदी (18 वर्ष) - नागपुर, महाराष्ट्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के मऊगंज की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा स्नेहा (जिन्हें आकांक्षा के नाम से भी जाना जाता है) नागपुर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थीं। 3 मई की परीक्षा देने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका चयन हो जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक और धांधली की खबरें सामने आईं, तो वह गहरे सदमे में चली गईं। उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया और 20 मई 2026 को अपने कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। उनके पिता के अनुसार, अगर सरकार ने पेपर लीक होने से रोका होता, तो आज उनकी बेटी जिंदा होती।

ऋतिक मिश्रा व अन्य मामले इन मामलों के अलावा, देश के कुछ अन्य हिस्सों से भी दुखद खबरें सामने आईं। लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा नामक एक छात्र ने भी नीट पेपर लीक से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिजनों और स्थानीय नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही कई अन्य छात्रों के डिप्रेशन में जाने और गलत कदम उठाने की खबरें लगातार देश भर से रिपोर्ट की जा रही हैं।