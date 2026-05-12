पीएम बालेन शाह ने भारत को भी दिखाई अकड़, टल गया विदेश सचिव का नेपाल दौरा; किसका घाटा?

नेपाल के पीएम बालेन शाह की 'नो मीटिंग' पॉलिसी से कूटनीतिक हड़कंप। उन्होंने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी दूत को मिलने का समय नहीं दिया। जानिए ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी खत्म करने वाले इस कड़े फैसले के क्या हैं मायने।

भारत और नेपाल के संबंधों में एक बार फिर कूटनीतिक तल्खी देखने को मिल रही है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का प्रस्तावित काठमांडू दौरा टाल दिया गया है। वह 11 मई से नेपाल के दो दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे। इस दौरे का मकसद नेपाल की नई सरकार के साथ बातचीत करना और द्विपक्षीय संबंधों की भविष्य की रूपरेखा तय करना था। हालांकि, भारत ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को इस दौरे के टलने की वजह 'अन्य व्यस्तताओं' को बताया है, लेकिन नेपाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे कुछ और ही कारण बताए हैं।

दरअसल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कार्यभार संभालते ही अपनी कूटनीति को लेकर एक बेहद सख्त और अप्रत्याशित रुख अपनाया है। उन्होंने विदेशी राजदूतों और शीर्ष अधिकारियों के साथ वन-टू-वन (निजी) मुलाकात करने की पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए 'नो मीटिंग' पॉलिसी लागू कर दी है। बालेन शाह के इस कड़े कदम का असर यह हुआ है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत सर्जियो गोर जैसे बड़े अधिकारियों को भी नेपाली पीएम से मुलाकात का समय नहीं मिल सका। इस फैसले ने कूटनीतिक गलियारों में भू-रणनीतिक संतुलन बिगड़ने की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

क्यों टल गया भारतीय विदेश सचिव का दौरा? भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को नेपाल का अपना निर्धारित दौरा रद्द करना पड़ा है। उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए कई बार अनुरोध किया था, लेकिन पीएम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। दरअसल, विक्रम मिस्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम बालेन शाह को आधिकारिक तौर पर भारत दौरे का निमंत्रण देने के लिए काठमांडू जाने वाले थे।

नेपाल के अधिकारियों के अनुसार, इस दौरे के टलने की दो प्रमुख वजहें हैं-

पीएम की जिद: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारतीय विदेश सचिव से मिलने से इनकार करना। सीमा विवाद: भारत और चीन द्वारा विवादित ट्राई-जंक्शन (लिपुलेख) के रास्ते मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्ति।

अमेरिकी दूत को नहीं मिला समय विक्रम मिस्री से पहले, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर भी पीएम शाह के साथ मीटिंग फिक्स करने में नाकाम रहे थे। सर्जियो गोर नेपाल पहुंचने से पहले भूटान के राजा व प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति से आधिकारिक मुलाकात कर चुके थे, लेकिन नेपाल में उन्हें पीएम का समय नहीं मिला।

क्या है नेपाल के पीएम की 'नो-मीटिंग' पॉलिसी? सत्ता संभालने के बाद पीएम बालेन शाह ने एक नई मिसाल पेश करते हुए सभी विदेशी राजदूतों को अलग-अलग मिलने के बजाय एक साथ बुलाकर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी।

ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी पर रोक: इससे पहले भारत, चीन और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के राजदूत आसानी से नए नेपाली प्रधानमंत्री के निजी आवास पर पहुंच जाते थे। ये मुलाकातें 'ऑफ-द-रिकॉर्ड' होती थीं और इनमें विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी मौजूद नहीं होता था।

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि: इन निजी मुलाकातों का फोकस द्विपक्षीय संबंधों के बजाय व्यक्तिगत संबंध बनाने पर ज्यादा होता था, जिसे नेपाल के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह माना जा रहा था। बालेन शाह ने पहली बार इस पर सख्त रोक लगाई है।

कैबिनेट मंत्रियों की सलाह को भी किया दरकिनार दिलचस्प बात यह है कि विक्रम मिस्री और सर्जियो गोर के मामले में स्वर्णिम वाग्ले और सिसिर खनाल जैसे नेपाली कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम शाह से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। इसके बावजूद पीएम शाह अपने रुख पर कायम रहे। साथ ही, यह भी साफ कर दिया गया है कि बालेन शाह अगले एक साल तक किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे।

रणनीतिक संतुलन बिगड़ने की चिंता प्रधानमंत्री के कूटनीतिक आचार संहिता लागू करने के इस कदम को नेपाली कूटनीति में एक 'ताजी हवा के झोंके' के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि हर किसी से न मिलने की यह 'ब्लैंकेट पॉलिसी' रणनीतिक तौर पर नुकसानदेह भी हो सकती है।

नेपाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहां उसे भारत, चीन और अमेरिका के बीच एक नाजुक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। लगातार मुलाकातों से इनकार करने पर भारत जैसे करीबी साझेदार देशों को यह लग सकता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कूटनीतिक जानकारों की चिंता है कि नेपाल की छवि ऐसी नहीं बननी चाहिए जो अपने महत्वपूर्ण साझेदारों के हितों और संवेदनशीलता की परवाह न करता हो।

लिपुलेख और मानसरोवर यात्रा पर बढ़ा विवाद विक्रम मिस्री का दौरा टलने की एक बड़ी वजह नेपाल का पुराना सीमा विवाद भी है। भारत और चीन ने हाल ही में लिपुलेख (जो भारत-चीन सीमा के पास स्थित एक दर्रा है) से तिब्बत में मानसरोवर की तीर्थयात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नेपाल ऐतिहासिक रूप से लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। बालेन शाह के प्रशासन ने भारत-चीन के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोनों पड़ोसी देशों को राजनयिक नोट (डिप्लोमैटिक नोट) भेजे हैं।

नेपाल के दावे पर भारत का दो-टूक जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत नेपाल के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह लिपुलेख सहित अन्य क्षेत्रों पर नेपाल के 'एकतरफा दावों' को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस रास्ते से मानसरोवर यात्रा 1954 से चल रही है। जायसवाल ने यह भी आश्वासन दिया है कि नेपाल और भारत के बीच बहुआयामी संबंध हैं और मौजूदा समझौतों के तहत पेट्रोलियम उत्पादों और रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।