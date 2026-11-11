15 सेकंड में करीब 30 राउंड फायरिंग, आतंकियों ने कुलगाम में CRPF जवानों को कैसे बनाया निशाना; देखें CCTV फुटेज
घायल जवानों की पहचान राकेश दास, संतोष चंद्रू और सोमवीर सिंह के रूप में हुई है। वे अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में दास के बाएं पैर में, चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में, और सिंह के बाएं हाथ में चोटें आई हैं।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार (11 नवंबर) की दोपहर मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक जांच चौकी पर गोलीबारी की, जिसमें तीन जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह हमला मीर बाजार के निकट दोपहर लगभग दो बजकर 15 मिनट पर हुआ। इस आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गोलियों की तड़तडाहट साफ-साफ सुनी जा सकती है।
एक सिक्योरिटी कैमरे में जो दृश्य कैद हुए हैं, उनमें दर्जनों गोलियां चलने की आवाजें रिकॉर्ड हुईं हैं। फुटेज में 15 सेकंड के अंदर करीब 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। इसके अगले एक मिनट के अंदर एक दर्जन और गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। इस दौरान कैमरे के सामने कुछ टुकड़े या छोटे पत्थर भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फुटेज में चिल्लाने और ललकारने की आवाजें
फुटेज की शुरुआत में केवल एक CRPF जवान दुकानों की एक कतार के सामने बैठा नजर आता है। जब गोलियों की आवाज आने लगती है, तब एक जवान को दौड़ते हुए फ्रेम में देखा जा सकता है। बाद में, दो जवानों को मशीन गन लिए हुए उस जगह की ओर वापस जाते देखा जा सकता हैं, जहां से गोलीबारी की आवाजें आ रही थीं। 2 मिनट लंबे इस फुटेज में कुछ लोगों के चिल्लाने और हमलावरों को ललकारने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं।
घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई
इस हमले के बाद CRPF ने एक बयान में कहा, "यह घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई, जब हमलावरों ने CRPF जवानों पर गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है।" इसमें बताया गया है कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और गोलीबारी के बाद फरार हुए हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है।
एक जवान के पेट में गोली लगी
अधिकारियों ने बताया कि एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है। घटनास्थल के वीडियो में घायल जवानों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते और चिकित्साकर्मियों को उनकी मदद के लिए तेजी से पहुंचते देखा गया। हमले के तुरंत बाद इलाके में अतिरिक्त अवरोधक लगाए गए। एंबुलेंस के सायरन बजने और लाउडस्पीकर से स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील किए जाने के बीच अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। घटनास्थल के पास बख्तरबंद वाहनों में सुरक्षा कर्मियों को भी देखा गया। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कुलगाम में मौजूद थे, लेकिन वह हमले वाली जगह के निकट नहीं थे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।