वोटिंग से दूरी बनाकर भी खेल सकते हैं विपक्षी सांसद, NDA को मिल जाएगा दो तिहाई बहुमत
परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अप्रैल की तुलना में विपक्ष की ताकत सदन में कम हुई है। वहीं अगर विपक्षी सांसद वोटिंग से दूरी भी बनाते तो एनडीए को इसका फायदा मिलेगा।
परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने के लिए सरकार ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया है। 30 नवंबर को लोकसभा और दो दिसंबर को राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही शून्य काल। पूरा फोकस विधेयकों को पास कराने पर ही किया जाएगा। दोनों सदनों के सचिवायलों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जरूरी सरकारी विधायी कामकाज के लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया है।
विपक्ष भी कसने लगा है कमर
सरकार किसी भी तरह इस विशेष सत्र में दोनों विधेयक पास करा लेना चाहती है। वहीं विपक्ष ने भी विरोध के लिए तैयारी शूरू कर दी है। बीजेपी हर दांव-पेंच का इस्तेमाल करके लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा लेना चाहती है। इंडिया गठबंधन अपनी पार्टियों के सांसदों को अपने ही पाले में रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि डीएमके पहले ही इंडिया गठबंधन से छिटक चुकी है। टीवीके ने दावा भी किया है कि डीएमके वोटिंग के दौरान एनडीए का साथ देगी।
एनसीपी को लेकर असमंजस
बीते दिनों बीजेपी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के बीच कई बार वार्ता हुई। हालांकि एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय पर कोई बात नहीं बनी। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी (एसपी) किस पक्ष में रहेगी। इंडिया गठबंधन को एनसीपी को लेकर डर सता रहा है। एनसीपी (SP) के पास आठ लोकसभा के और एक राज्यसभा का सांसद है। शरद पवार के अस्पष्ट रुख ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। शरद पवार ने पहले ही कहा था कि अगर लिखित रूप से 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की बात होती है तो वह फिर से विचार करेंगे।
विपक्षी सांसदों के दूरी बनाने से भी होगा सरकार को फायदा
विपक्षी सांसद अगर इन दोनों विधेयकों पर सरकार का साथ देते हैं तब तो एनडीए को फायदा होगा ही और अगर कोई दल वोटिंग से दूरी बनाता है तब भी सरकार की चांदी हो जाएगी। सूत्रों ने दावा किया है कि एनडीए ने इन विधेयकों को लेकर बहुमत से ज्यादा 375 सांसदों का जुगाड़ कर लिया है। जाहिर तौर पर सरकार के पास अगर मजबूती ना होती तो संसद का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया जाता।
बीते अप्रैल में जब परिसीमन विधेयक पेश किया गया था तब सरकार समर्थन नहीं जुटा पाई थी। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 234 वोट पड़े थे। सरकार दो तिहाई बहुमत से काफी दूर हो गई थी। हालांकि बंगाल में टीएमसी के टूटने के बाद उसके 20 सांसद एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाले धड़े में आ गए हैं। वहीं बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है। अगर एनसीपी एसपी और डीएमके का साथ मिलता है तो आंकड़ा 349 पहुंच जाएगा। अब अगर विपक्ष के सांसद नहीं आते हैं तो दो तिहाई बहुमत का आँकड़ा ही कम हो जाएगा। ऐसे में एनडीए को फायदा मिलेगा। अगर विपक्ष के सांसद सरकार के पक्ष में वोट कर देते हैं तब भी विधेयक पास हो जाएगा। अप्रैल की तुलना में विपक्ष की लोकसभा में संख्या कम हो गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें