गैरहाजिर रहे 60 सांसद तो बदल जाएगा पूरा गणित, क्या हो जाएगा दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा
कई बार राजनीतिक पार्टियां वोटिंग से दूरी बनाकर भी अपना संदेश दे देती हैं। अगर लोकसभा में 60 सांसद वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा खिसककर 320 पर आ जाएगा।
संसद में इस बार सरकार की नजर केवल विपक्ष के विरोध की धार कमजोर करने के लिए उसके खेमे में सेंधमारी के अलावा उनके सदस्यों की गैरहाजिरी पर भी होगी। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए यदि विपक्ष के कुछ सांसद मतदान से दूर रहते हैं तो सरकार के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा नीचे आ सकता है। करीब 60 सांसदों की अनुपस्थिति एनडीए के मौजूदा संख्याबल के हिसाब से समीकरण बदल सकती है। ऐसे में डीएमके, बीजद, जेडीयू, वाईएसआर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। संसद की राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब किसी दल ने समर्थन या विरोध में वोट देने के बजाय अनुपस्थित रहकर अपना राजनीतिक संदेश दिया हो।
अनुपस्थित रहने की राजनीति
संसदीय राजनीति में अनुपस्थिति केवल सदन में मौजूद नहीं रहने तक सीमित नहीं है। इसके तहत कोई पार्टी अपने सांसदों को मतदान में हिस्सा नहीं लेने का निर्देश दे सकती है, मतदान के समय वॉकआउट कर सकती है या सांसद सदन में मौजूद रहकर भी औपचारिक रूप से मतदान से अलग रह सकते हैं। इसे एब्सटेंशन यानी मतदान से विरत रहना कहा जाता है। इस रणनीति का सबसे बड़ा असर मतदान के गणित पर पड़ता है।
दो-तिहाई समर्थन जरूरी
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुपस्थित या मतदान से विरत सदस्य दो-तिहाई की गणना में शामिल नहीं होते, लेकिन कुल सदस्यता के बहुमत की शर्त बनी रहती है।
60 सांसदों की गैरहाजिरी से कैसे बदलेगा गणित
लोकसभा की प्रभावी मौजूदा सदस्य संख्या 540 मानें तो कुल सदस्यता के बहुमत के लिए कम से कम 271 वोट चाहिए। यदि एनडीए के करीब 320 सांसद विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो कुल मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 480 या उससे कम होने पर 320 वोट दो-तिहाई बहुमत के लिए पर्याप्त होंगे। यानी करीब 60 सांसद मतदान से बाहर रहते हैं तो सरकार के लिए जरूरी विशेष बहुमत का आंकड़ा घट सकता है।
सरकार की भी मुश्किल बढ़ सकती है
इसका दूसरा पहलू भी है। यदि सरकार के विरोध में मतदान करने वाले सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो विधेयक के पक्ष में पड़े वोटों का अनुपात बढ़ सकता है। वहीं यदि सरकार के समर्थक सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो उसके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। यानी अनुपस्थिति अपने आप में किसी पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अनुपस्थित है और कितने सांसद मतदान करते हैं।
बीजद-जेडीयू पहले भी अपना चुके हैं यह रास्ता
बीजू जनता दल ने जुलाई 2018 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वॉकआउट किया था। जेडीयू ने जुलाई 2019 में राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पर इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। राज्यसभा में जेडीयू के छह सांसद मतदान से पहले सदन से बाहर चले गए थे।
इस बार किन दलों पर रहेगी नजर
30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में डीएमके, बीजद, और वाईएसआर कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डीएमके परिसीमन के प्रस्तावों पर विरोध जताती रही है। इस बार सबकी निगाहें उनके रूख पर है क्योंकि कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अन्य क्षेत्रीय दलों का रुख भी मतदान के समय अहम हो सकता है। हालांकि, बीजद का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है लेकिन राज्यसभा में पांच सदस्यों की वजह से उनका रूख वहां अहम होगा। (हिन्दुस्तान प्रिंट के सहयोग से)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें