तमिलनाडु NDA में हो गया सीट बंटवारा, AIADMK-BJP की क्या रणनीति; दिनाकरण फिर कैसे आए साथ

NDA में फिलहाल चार दलों के बीच सीट बंटवारा हुआ है लेकिन अन्य छोटे दलों से बातचीत अभी भी जारी है। दरअसल, NDA छोटे- छोटे दलों को साथ लेकर राज्य में दशकों से चले आ रहे डीएमके के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है और खुद को विकल्प के रूप में पेश करना चाह रहा है।

तमिलनाडु की सियासत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 23 अप्रैल को होने विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सीट बंटवारे पर अहम समझौता कर लिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP), डॉ. अंबुमणि के नेतृत्व वाले वन्नियार-ओबीसी बहुल पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) गुट और टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले AMMK ने सोमवार को अन्नाद्रमुक (AIADMK) के साथ सीट बंटवारे का समझौता पूरा किया। यह समझौता भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में हुआ। पीयूष गोयल भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी भी हैं।

NDA के घटक दलों के बीच हुए समझौते के अनुसार, भाजपा को 27 सीटें आवंटित की गईं, जो 2021 के चुनावों में लड़ी गई सीटों से सात अधिक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद निर्वाचित अंबुमणि को 18 सीटें आवंटित की गईं और दिनाकरन, जिन्हें कुछ महीने पहले राजग NDA छोड़ने के बाद फिर से शामिल किया गया था उनकी पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी AMMK को 11 सीटें आवंटित की गईं हैं। हाल ही में दिनाकरण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारा समेत अन्य मुद्दों पर सहमति बन पाई।

30 सीटों की मांग पर 27 पर सहमत भाजपा NDA के तीन मुख्य सहयोगी दलों को सीटों के आवंटन की घोषणा गोयल, अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी (जो गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं), पीएमके, एएमएमके और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने की। सीट बंटवारे के समझौते पर गोयल और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने शहर स्थित अन्नाद्रमुक पार्टी कार्यालय में हुई अंतिम दौर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए। रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा ने 30 सीटों की मांग की थी, लेकिन वार्ता के दौरान वह 27 सीटों पर सहमत हो गई।

PMK की सीटों में कटौती वर्ष 2021 के चुनावों में पीएमके को 23 सीटें आवंटित की गई थीं, जब पार्टी एकजुट थी। अब पार्टी में पिता-पुत्र के बीच नेतृत्व विवाद के बाद विभाजन हो गया है। एक गुट का नेतृत्व अंबुमणि कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व पार्टी संस्थापक डॉ. एस. रामदास कर रहे हैं, जिन्होंने इस चुनाव के लिए अन्नाद्रमुक की पूर्व नेता और दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी वी. के. शशिकला द्वारा गठित नई पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

अभी और दलों के साथ बातचीत जारी गोयल और पलानीस्वामी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जी.के. वासन की टीएमसी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दिन में बाद में यह घोषणा की जाएगी कि कितनी सीटें मिलेंगी और वे किस पार्टी के चुनाव चिन्ह (एआईएडीएमके या भाजपा) के तहत चुनाव लड़ेंगे।

NDA की क्या रणनीति इस चुनाव में एनडीए ने AIADMK के नेतृत्व में एक मजबूत मोर्चा बनाया गया है, जिसमें टीटीवी दिनाकरण की AMMK और डॉ. रामदास की PMK शामिल हैं। दरअसल, तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की रणनीति मुख्य रूप से DMK विरोधी वोटों को एकजुट करने और विकास के एजेंडे पर आधारित है। इसीलिए NDA में फिलहाल चार दलों के बीच सीट बंटवारा हुआ है लेकिन अन्य छोटे दलों से बातचीत अभी जारी है। दरअसल, NDA छोटे- छोटे दलों को साथ लेकर राज्य में दशकों से चले आ रहे डीएमके के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है और खुद को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करना चाह रहा है। इसके लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल "भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन" और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वे डीएमके (DMK) पर परिवारवाद और कुशासन का आरोप लगा रहे हैं।