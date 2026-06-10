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NDA Meeting PM Modi LIVE: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न, भारत मंडपम में NDA की बैठक जारी

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर NDA जश्न मना रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में तमाम भाजपा नेता और एनडीए के गठबंधन सहयोगी मौजूद हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाते हुए नजर आए।

NDA Meeting PM Modi LIVE: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न, भारत मंडपम में NDA की बैठक जारी

New Delhi, Jun 10 (ANI): Prime Minister Narendra Modi enjoys 'Jhalmuri' during a NDA meeting at Bharat Mandapam, in New Delhi on Wednesday. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari also present. (Narendra Modi Photo Gallery/ANI Photo)

Upendra Thapak| लाइव हिन्दुस्तान |
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NDA Meeting PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है, जो आजाद भारत के इतिहास में किसी के नाम नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के मामले में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की इसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में एनडीए के घटक दल और भाजपा के बड़े-बड़े नेता मौजूद हैं। इसके अलावा भाजपा की सरकार वाले राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पश्चिम बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी, असम सीएम हिमंत विस्बा सरमा समेत तमाम नेता मौजूद हैं।

NDA Meeting PM Modi LIVE: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ

NDA Meeting PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र सरकार में रहते हुए 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होते जश्न में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उअनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “40 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान हैं मोदी, आतंकवादियों को खत्म करने का नाम है मोदी, गरीब कल्याण और गरीबों के उत्थान का नाम है मोदी, वैश्विक पटल पर भारत के सम्मान का नाम है मोदी, देश की नई उड़ान का नाम है मोदी, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा विकास के लिए आर्थिक मदद दी है तो मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री वतन को सबसे आगे रखते हैं।”

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NDA Meeting PM Modi LIVE: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खिलाई पीएम मोदी को झाल मुड़ी

NDA Meeting PM Modi LIVE: पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीति का केंद्र बनी झालमुड़ी का जलवा एनडीए की बैठक में भी दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी दी। इस दौरान वहां पर कई नेता मौजूद थे।

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NDA Meeting PM Modi LIVE: एनडीए के सभी गठबंधन सहयोगी मौजूद

NDA Meeting PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री द्वारा सबसे ज्यादा समय तक पीएम रहने के उपलक्ष्य में भाजपा जश्न मना रही है। भारत मंडपम में आयोजित बैठक में एनडीए के सभी घटक दल मौजूद रहे।

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