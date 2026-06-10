NDA Meeting PM Modi LIVE: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न, भारत मंडपम में NDA की बैठक जारी

NDA Meeting PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है, जो आजाद भारत के इतिहास में किसी के नाम नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के मामले में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की इसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में एनडीए के घटक दल और भाजपा के बड़े-बड़े नेता मौजूद हैं। इसके अलावा भाजपा की सरकार वाले राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पश्चिम बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी, असम सीएम हिमंत विस्बा सरमा समेत तमाम नेता मौजूद हैं।