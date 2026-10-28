NDA में ही विधायक तोड़ने की होड़? पहले BJP ने तोड़े 8; अब CM की पार्टी ने छोड़ा सिर्फ एक
सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही UDP में अब केवल एक विधायक बचा है। अब UDP के अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह पार्टी के इकलौते विधायक रह गए हैं। पॉल लिंगदोह, रेनिक्टन एल. टोंगखर और नुजोर्की सुंगोह NPP में शामिल हो चुके हैं।
पूर्वोत्तर के NDA शासित राज्य मेघालय में साथी दल को ही तोड़ने की होड़ मची हुई है। वैसे तो राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) की अगुवाई में NDA की सरकार है। गठबंधन में भाजपा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) शामिल है और NPP के नेता कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री की पार्टी NPP में UDP के तीन विधायक शामिल हो गए हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम से UDP में अब एकमात्र विधायक बच गए हैं, जो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं।
बड़ी बात ये है कि पिछले ही महीने गठबंधन के दूसरे सहयोगी यानी भाजपा ने UDP के आठ विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल करा लिया था, तब UDP में चार विधायक बच गए थे लेकिन पिछले दिनों उनमें से तीन ने NPP में शामिल होने की इच्छा जताई थी। इस बीच, मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थामस ए. संगमा ने UDP के तीनों विधायकों के सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी में विलय को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही, 60 सदस्यीय विधानसभा में NPP के विधायकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है।
सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही UDP में अब केवल एक विधायक बचा है। अब UDP के अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह पार्टी के इकलौते विधायक रह गए हैं। पॉल लिंगदोह, रेनिक्टन एल. टोंगखर और नुजोर्की सुंगोह NPP में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले, 16 अक्टूबर को अध्यक्ष ने UDP के आठ विधायकों के BJP में विलय को स्वीकार किया था। अध्यक्ष ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत इस विलय को मान्यता दी। मेघालय में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। BJP के पास पहले दो विधायक थे। इन 10 विधायकों के साथ, BJP अब NPP के बाद मेघालय विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।
तीनों विधायकों ने 17 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि उन्होंने एनपीपी में विलय करने का फैसला किया है और वे विधानसभा में यूडीपी विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य हैं। आदेश के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों को अपने पत्र की विषयवस्तु की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने का निर्देश दिया था। वे 19 अक्टूबर को उनके समक्ष पेश हुए थे, तब उन लोगों ने पत्र की पुष्टि की और एनपीपी में विलय के अपने फैसले को दोहराया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह ''इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से नेशनल पीपुल्स पार्टी में विलय करने का फैसला किया है।''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।