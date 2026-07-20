CJP के आंदोलन के बीच एनडीए का ‘मंगल मिलन’ ऐलान, PM मोदी करेंगे संबोधित
कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच एनडीए की बैठक का ऐलान हुआ है। यह बैठक मंगलवार को सुबह नौ बजकर तीस मिनट पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे।
कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बीच एनडीए की बैठक का ऐलान हुआ है। यह बैठक मंगलवार को सुबह नौ बजकर तीस मिनट पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। यह बैठक संसद के ग्रंथालय, जीएमसी बालयोगी सभागृह में आयोजित की जाएगाी। एनडीए के सभी सदस्यों, को इसके लिए आमंत्रण भेजा गया है। भाजपा संसदीय दल की तरफ से इस आशय की जानकारी दी गई है। इसमें भाजपा के सांसदों के साथ-साथ एनडीए के सहयोगी दलों को भी आमंत्रित किया गया है।
कॉकरोच पार्टी का बड़ा आंदोलन
गौरतलब है कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया। नीट और शिक्षा सुधार को लेकर कॉकरोच पार्टी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बाद किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। लेकिन अचानक सोनम वांगचुक को धरनास्थल से पुलिस ने हटा दिया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। हालांकि प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद मार्च में शामिल हुए और इस दौरान जोर-शोर से सरकार का विरोध किया गया।
मॉनसून सत्र से ठीक पहले
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को संसद मार्ग पर तब आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांजीं, जब मॉनसून सत्र के पहले दिन हजारों प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे। सत्र के पहले दिन के लिए संसद में सभी सांसद जुटे हुए थे। शिक्षा में सुधार के लिए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में छात्र संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस),स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं और कई पेशेवरों ने हिस्सा लिया।
शिक्षा में सुधार की मांग
हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पुलिस थाने के सामने लगे एक प्रमुख अवरोधक को तोड़ दिया और संसद की ओर बढ़ने लगे, जो जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर है। पूर्वाह्न करीब 11:25 बजे, ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारों के बीच, प्रदर्शनकारियों ने अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में एहतियातन लगाए गए कई अवरोधकों को पार करने की कोशिश की, जिससे धक्का-मुक्की जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस द्वारा ले जाए जाते समय एक प्रदर्शनकारी ने कहाकि हम यहां शिक्षा में सुधार के लिए अपनी आवाज उठाने आए हैं। अपनी बात रखे बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है।
सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले लुटियंस जोन के अहम स्थानों, संवेदनशील जगहों और सरकारी इमारतों पर तैनाती के लिए आस-पास के कई जिलों से पुलिस बल बुलाए गए। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चन्द्रशेखर आजाद और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)ने पांच स्टेशन राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ बंद कर दिए। सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च करने की घोषणा की थी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।