NDA का फिर बढ़ सकता है कुनबा, BJP के लिए पंजाब से आ रही गुड न्यूज; एक सांसद का लाभ

भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दिए कि अकाली दल के साथ दोबारा हाथ मिलाने के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान पंजाब में अपने दम पर संगठन को मजबूत करने पर है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा में लगभग दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा छू चुका एनडीए, लोकसभा में भी इसके काफी करीब पहुंच चुका है। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में टूट के बाद ऐसी स्थिति बनी है। भाजपा के लिए अब पंजाब से अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब दौरे के दौरान शिरोमणि अकाली दल (SAD) या किसी अन्य अकाली धड़े के साथ भविष्य में गठबंधन को लेकर पार्टी का रुख साफ किया है। जालंधर में आयोजित एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर सही समय आने पर ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दिए कि अकाली दल के साथ दोबारा हाथ मिलाने के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान पंजाब में अपने दम पर संगठन को मजबूत करने पर है। आपको बता दें कि लोकसभा में हालांकि अकाली दल के सिर्फ एक सांसद हैं, लेकिन अगर दोनों का गठबंधन होता है तो विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है।

6 महीने सिर्फ संगठन की मजबूती पर फोकस मीडिया से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा पंजाब के सभी विधानसभा क्षेत्रों यानी कि 117 सीटों पर अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा, "फिलहाल हम अपनी खुद की ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आएंगे तब हम जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे और फैसला लेंगे। आज की तारीख में हम अकाली दल के साथ गठबंधन के न तो पक्ष में हैं और न ही इसके खिलाफ हैं।"

भाजपा अध्यक्ष ने साफ किया कि पार्टी ने फिलहाल अकेले आगे बढ़ने की रणनीति तय की है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कई चीजें खुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाएंगी। अगले छह महीनों तक भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी, जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाएगी और लोगों के बीच जाएगी। गठबंधन पर फैसला करने के लिए अभी काफी समय बाकी है।

गठबंधन पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचें अपनी इस तीन दिवसीय पंजाब यात्रा के दौरान नितिन नवीन ने लुधियाना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों के साथ बंद कमरों में रणनीतिक बैठकें भी कीं। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब कैडर को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई भी नेता अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करे।