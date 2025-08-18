NDA candidate Vice President CP Radhakrishnan meets PM Narendra Modi New Delhi उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली में भव्य स्वागत, पीएम मोदी से भी मिले, India News in Hindi - Hindustan
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली में भव्य स्वागत, पीएम मोदी से भी मिले

राधाकृष्णन के पास 50 वर्ष से अधिक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक और तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के रूप में उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। 

Mon, 18 Aug 2025
महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच भेंट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे गुलदस्ता पकड़े और हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले, सोमवार को राष्ट्रीय आगमन पर राधाकृष्णन का भव्य स्वागत किया गया। मुंबई से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू, प्रह्लाद जोशी, भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री व तेलुगूदेशम पार्टी के नेता राम मोहन नायडू ने उनका स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई अन्य नेता भी उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे।

पीएम मोदी की मौजूदगी में रविवार को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके बाद राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने के बारे में एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ भी विचार विमर्श किया गया है और वह राजग के सर्वसम्मत उम्मीदवार होंगे। राधाकृष्णन के पास 50 वर्ष से अधिक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक और तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के रूप में उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। वह दो बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं।

9 सितंबर को होना है चुनाव

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। एनडीए ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी है और रिजिजू को अपना एजेंट बनाया है।

