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दो-तिहाई बहुमत से 13 सीट दूर NDA, लेकिन इसी साल और बढ़ सकता है फासला; सपा को होगा फायदा?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा चुनाव की 26 में से 19 सीटें जीतकर NDA दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया है। क्रॉस वोटिंग और AAP-TMC में बगावत के बाद एनडीए का आंकड़ा 150 हुआ। लेकिन इसी साल यह फासला और बढ़ सकता है। जानिए कैसे?

दो-तिहाई बहुमत से 13 सीट दूर NDA, लेकिन इसी साल और बढ़ सकता है फासला; सपा को होगा फायदा?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े (163) से महज 13 सीट दूर खड़ा है। लेकिन इस सत्ताधारी गठबंधन की राह में इस साल के अंत तक एक बड़ा रोड़ा अटक सकता है। दरअसल, साल के अंत में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जहां यूपी विधानसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत के दम पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है। सपा को होने वाला यह सीधा फायदा एनडीए के बढ़ते कदमों को रोक सकता है, जिससे दो-तिहाई बहुमत और सत्ताधारी गठबंधन के बीच का फासला घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं।

हालिया चुनावों में एनडीए ने लहराया परचम

NDA राज्यसभा में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए दो-तिहाई बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है। उच्च सदन के लिए हुए हालिया चुनावों में 26 में से 19 सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के खाते में एक सीट गई है।

बहुमत के जादुई आंकड़े से सिर्फ इतनी दूर है NDA

इन ताजा नतीजों के बाद 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 150 हो गई है। उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा 163 है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन अब इस आंकड़े से केवल 13 सीट दूर रह गया है।

गौरतलब है कि इन 26 में से ज्यादातर सीटों का फैसला 11 जून को ही हो गया था, जब आठ राज्यों से 24 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। इनमें 19 एनडीए से और 5 विपक्षी गठबंधन के थे।

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झारखंड में 'क्रॉस वोटिंग' से हुआ बड़ा खेला

झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद एनडीए बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहा। यहां एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने क्रॉस वोटिंग की मदद से चौंकाने वाली जीत हासिल की। वहीं, राज्य की दूसरी राज्यसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के खाते में गई। उधर, मिजोरम में सत्ताधारी ZPM के उम्मीदवार के. लालतलुआंगकिमा ने इकलौती राज्यसभा सीट जीतकर अपनी पार्टी को पहली बार उच्च सदन में पहुंचाया है।

AAP और TMC के संकट ने बढ़ाई विपक्ष की मुश्किलें

विपक्षी पार्टियों के आंतरिक कलह का सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी (AAP) में हुई बगावत के बाद राघव चड्ढा 7 राज्यसभा सांसदों को एनडीए के पाले में ले आए, जिससे सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी मजबूती मिली।

इसके अलावा, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भी बड़ी फूट पड़ी है और उनके तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अगर पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनावों में एनडीए इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उनका कुल आंकड़ा 153 तक पहुंच जाएगा, जो दो-तिहाई बहुमत से महज 10 सीट कम होगा। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की प्रभावी ताकत घटकर लगभग 64 सांसदों तक सिमट गई है।

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क्या है एनडीए की राह का अगला रोड़ा?

भले ही एनडीए उच्च सदन में संवैधानिक संशोधन बिल पास कराने लायक नंबरों के करीब पहुंच रहा है, लेकिन 163 का आंकड़ा छूने की कोई पक्की गारंटी नहीं है। इस साल के अंत में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत के चलते समाजवादी पार्टी (SP) को यहां कुछ और सीटों का फायदा हो सकता है।

नवंबर 2026 में इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त:

क्रम संख्यासांसद का नामपार्टीराज्यकार्यकाल समाप्ति की तारीख
1नरेश बंसलबीजेपीउत्तराखंड25 नवंबर 2026
2हरदीप सिंह पुरीबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
3दिनेश शर्माबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
4सीमा द्विवेदीबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
5बृजलालबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
6अरुण सिंहबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
7नीरज शेखरबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
8गीता शाक्यबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
9बी. एल. वर्माबीजेपीउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
10रामगोपाल यादवसपाउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
11रामजी गौतमबसपाउत्तर प्रदेश25 नवंबर 2026
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इसके साथ ही, वाईएसआरसीपी (YSRCP) के 7 और बीजेडी (BJD) के 6 सांसद भी भविष्य में किसी अहम कानून या बिल पर वोटिंग के दौरान किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। राज्यसभा के मोर्चे पर राहत के बावजूद, लोकसभा में एनडीए अभी भी 363 सीटों के दो-तिहाई बहुमत वाले जादुई आंकड़े से काफी दूर है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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