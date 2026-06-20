दो-तिहाई बहुमत से 13 सीट दूर NDA, लेकिन इसी साल और बढ़ सकता है फासला; सपा को होगा फायदा?

राज्यसभा चुनाव की 26 में से 19 सीटें जीतकर NDA दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया है। क्रॉस वोटिंग और AAP-TMC में बगावत के बाद एनडीए का आंकड़ा 150 हुआ। लेकिन इसी साल यह फासला और बढ़ सकता है। जानिए कैसे?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े (163) से महज 13 सीट दूर खड़ा है। लेकिन इस सत्ताधारी गठबंधन की राह में इस साल के अंत तक एक बड़ा रोड़ा अटक सकता है। दरअसल, साल के अंत में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जहां यूपी विधानसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत के दम पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है। सपा को होने वाला यह सीधा फायदा एनडीए के बढ़ते कदमों को रोक सकता है, जिससे दो-तिहाई बहुमत और सत्ताधारी गठबंधन के बीच का फासला घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं।

हालिया चुनावों में एनडीए ने लहराया परचम NDA राज्यसभा में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए दो-तिहाई बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है। उच्च सदन के लिए हुए हालिया चुनावों में 26 में से 19 सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम लहराया है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के खाते में एक सीट गई है।

बहुमत के जादुई आंकड़े से सिर्फ इतनी दूर है NDA इन ताजा नतीजों के बाद 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 150 हो गई है। उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा 163 है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन अब इस आंकड़े से केवल 13 सीट दूर रह गया है।

गौरतलब है कि इन 26 में से ज्यादातर सीटों का फैसला 11 जून को ही हो गया था, जब आठ राज्यों से 24 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। इनमें 19 एनडीए से और 5 विपक्षी गठबंधन के थे।

झारखंड में 'क्रॉस वोटिंग' से हुआ बड़ा खेला झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद एनडीए बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहा। यहां एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने क्रॉस वोटिंग की मदद से चौंकाने वाली जीत हासिल की। वहीं, राज्य की दूसरी राज्यसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के खाते में गई। उधर, मिजोरम में सत्ताधारी ZPM के उम्मीदवार के. लालतलुआंगकिमा ने इकलौती राज्यसभा सीट जीतकर अपनी पार्टी को पहली बार उच्च सदन में पहुंचाया है।

AAP और TMC के संकट ने बढ़ाई विपक्ष की मुश्किलें विपक्षी पार्टियों के आंतरिक कलह का सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी (AAP) में हुई बगावत के बाद राघव चड्ढा 7 राज्यसभा सांसदों को एनडीए के पाले में ले आए, जिससे सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी मजबूती मिली।

इसके अलावा, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में भी बड़ी फूट पड़ी है और उनके तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अगर पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनावों में एनडीए इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उनका कुल आंकड़ा 153 तक पहुंच जाएगा, जो दो-तिहाई बहुमत से महज 10 सीट कम होगा। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की प्रभावी ताकत घटकर लगभग 64 सांसदों तक सिमट गई है।

क्या है एनडीए की राह का अगला रोड़ा? भले ही एनडीए उच्च सदन में संवैधानिक संशोधन बिल पास कराने लायक नंबरों के करीब पहुंच रहा है, लेकिन 163 का आंकड़ा छूने की कोई पक्की गारंटी नहीं है। इस साल के अंत में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विधानसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत के चलते समाजवादी पार्टी (SP) को यहां कुछ और सीटों का फायदा हो सकता है।

नवंबर 2026 में इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त:

क्रम संख्या सांसद का नाम पार्टी राज्य कार्यकाल समाप्ति की तारीख 1 नरेश बंसल बीजेपी उत्तराखंड 25 नवंबर 2026 2 हरदीप सिंह पुरी बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 3 दिनेश शर्मा बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 4 सीमा द्विवेदी बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 5 बृजलाल बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 6 अरुण सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 7 नीरज शेखर बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 8 गीता शाक्य बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 9 बी. एल. वर्मा बीजेपी उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 10 रामगोपाल यादव सपा उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026 11 रामजी गौतम बसपा उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2026