अचानक जान गंवा रहे भारतीय युवा, हर घंटे 120 की मौत; NCRB ने जारी किए डराने वाले आंकड़े

एनसीआरबी ने वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय युवाओं को लेकर डराने वाले आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हर घंटे करीब 120 युवा भारतीय पुरुषों की आकस्मिक मौत हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय युवाओं को लेकर एक चिंताजनक बात साझा की है। डाटा के मुताबिक, भारत में काम काजी युवाओं की अचानक होती मृत्यु में लगातार तेजी देखी जा रही है। 30 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुषों के बीच में ऐसी स्थिति ज्यादा बढ़ रही है। पिछले दशक से तुलना करें, तो 2017 में 23,396 युवा अचानक मौत के मुंह में समा गए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 42,688 रहा।

एनसीआरबी ने अपने डाटा में अचानक मौतों में उन स्थितियों को शामिल किया है, जिसमें हिंसा को छोड़कर बाकी अन्य में तुरंत ही या कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। इसमें हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना और अन्य स्थितियां शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय युवाओं में हार्ट अटैक को लेकर होने वाली मौतों की संख्या में भी पिछले दशक की तुलना में वृद्धि हुई है। 2017 में 30 से 60 वर्ष के करीब 14,011 पुरुषों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, 2024 में यही आंकड़ा बढ़कर 23,600 हो गया है। हार्ट अटैक से संबंधित इन मौतों का आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है, क्योंकि 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के बाद लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि इसी की वजह से युवा लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ICMR और NCDC ने अपनी रिसर्च में इसे केवल एक अफवाह करार देते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। मंत्रालय के मुताबिक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के लिए अन्य कारक जिम्मेदार हैं।

सड़क हादसों में अभी भी जान गंवा रहे भारतीय एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक के अलावा सड़क दुर्घटना आज भी युवा भारतीयों की जान लेने के मामले में सबसे आगे है। 2017 में भारत में हुई सभी अचानक मौतों में 45.1 फीसदी सड़क दुर्घटना की वजह से हुई थीं। वहीं 2024 में भी यह अचानक हुई मौतों में 43 फीसदी हिस्सा रोड़ एक्सीडेंट्स का ही है। सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है।