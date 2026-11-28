पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद इसी साल जून में पार्टी के 20 सांसदों ने अलग होकर NCPI के साथ जुड़ने का ऐलान किया था। इस गुट का नेतृत्व सीनियर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार कर रहे हैं।

परिसीमन को लेकर संसद में सियासी घमासान मचने के आसार हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए 20 सांसदों के रुख को लेकर स्थिति साफ हो गई है। NCPI सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के हित और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इस विधेयक के साथ है। कोलकाता में दिए बयान में काकोली ने कहा, "हम परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े विधेयक का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि यह देश और राष्ट्र निर्माण के हित में है। हम डीएमके के रुख का समर्थन करते हैं।" उनके इस बयान को इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि NCPI में शामिल हुए 20 सांसदों का समर्थन आगामी विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक पर सरकार की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद इसी साल जून में पार्टी के 20 सांसदों ने अलग होकर NCPI के साथ जुड़ने का ऐलान किया था। इस गुट का नेतृत्व सीनियर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार कर रहे हैं। इन सांसदों ने दावा किया था कि TMC का संसदीय दल NCPI में विलय हो गया है। हालांकि, TMC ने उनके इस कदम को पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का मामला बताया और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल कानून के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की।

बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने इन 20 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की याचिका भी दाखिल की थी। पार्टी का कहना है कि सांसदों का इस तरह अलग होना दल-बदल कानून के दायरे में आता है। दूसरी तरफ, बागी सांसदों ने अपने कदम को संसदीय दल के विलय से जोड़कर सही ठहराया है। इन सांसदों की सदस्यता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं आया है। इसी बीच लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अयोग्यता याचिका पर फैसला आने तक ये सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और विधेयकों पर मतदान भी कर सकते हैं। यानी जब तक लोकसभा अध्यक्ष उन्हें औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं करते, उनके संसदीय अधिकार बने रहेंगे।