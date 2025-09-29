NCP will contest this election separately from BJP and Shiv Sena Ajit Pawar close aide reveals plan BJP और शिवसेना से अलग होकर ये चुनाव लड़ेगी NCP, अजित पवार के खास ने बताया प्लान, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNCP will contest this election separately from BJP and Shiv Sena Ajit Pawar close aide reveals plan

BJP और शिवसेना से अलग होकर ये चुनाव लड़ेगी NCP, अजित पवार के खास ने बताया प्लान

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 2022 से रुके हुए स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जनवरी, 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया था। मुंबई नगर निगम सहित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव तीन साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।

Nisarg Dixit भाषाMon, 29 Sep 2025 10:38 PM
share Share
Follow Us on
BJP और शिवसेना से अलग होकर ये चुनाव लड़ेगी NCP, अजित पवार के खास ने बताया प्लान
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।