NCP will contest this election separately from BJP and Shiv Sena Ajit Pawar close aide reveals plan

BJP और शिवसेना से अलग होकर ये चुनाव लड़ेगी NCP, अजित पवार के खास ने बताया प्लान

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 2022 से रुके हुए स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जनवरी, 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया था। मुंबई नगर निगम सहित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव तीन साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।