सुप्रिया सुले के घर बजेंगी शहनाइयां, बेटी रेवती की शादी पक्की; NCP सांसद का दामाद कौन?

संक्षेप: लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के बेटे विजय सुले ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रेवती और सारंग की एक तस्वीर साझा करते हुए बधाई संदेश पोस्ट किया। वहीं कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने भी बधाई संदेश साझा किया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले का विवाह तय हो गया है। सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक रेवती सुले की शादी नागपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति के बेटे सारंग लखानी से तय हुआ है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मंगलवार को लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के बेटे विजय सुले ने सोशल मीडिया पर रेवती और सारंग की एक तस्वीर साझा करते हुए बधाई संदेश पोस्ट किया और लिखा, "रेवती और सारंग को बधाई।'' वहीं कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह का बधाई संदेश और तस्वीर साझा की।

कौन हैं सारंग लखानी? मशहूर कारोबारी के बेटे सारंग लखानी वर्तमान में अपने पिता के स्वामित्व वाली कंपनी 'विश्वराज ग्रुप' में कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा वह एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया बिजनेस स्कूल से प्रबंधन की पढ़ाई की है। वहीं रेवती सुले ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है।