सुनेत्रा पवार दरकिनार? अमित शाह से मिलकर एनसीपी नेताओं ने रखी कौन सी मांग
एनसीपी ने पार्टी में किसी तरह की कलक की बात से इनकार कर दिया है। सुनेत्रा पवार के बिना ही पार्टी के नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बीच अंदरूनी कलह की चर्चा तेज हो गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 6 नेताओं ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुकाकात की और एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस मीटिंग में ना तो सुनेत्रा पवार शामिल थीं और ना ही उनके बेटे पार्थ पवार। एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबव, हसन मुशरिफ और धनंजय मुंडे ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद पार्टी में अंदरूनी कलह की चर्चा होने लगी। हालांकि पार्टी ने कलह की बात से इनकार कर दिया।
एनसीपी (SP) के विलय से इनकार
एनसीपी के एक सीनियर नेता ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने रविवार को शाह से मुलाकात की, ताकि एनसीपी और महायुति गठबंधन के अन्य घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा की जा सके। नेता ने शाह के साथ बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटों की गैरमौजूदगी को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं को किनारे करते हुए कहा, "हम (उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख) सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से काम करेंगे। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के साथ विलय की संभावना को खारिज कर दिया गया है।"
वित्त विभाग चाहती है एनसीपी
उन्होंने कहा कि एनसीपी वित्त मंत्रालय का विभाग वापस पाने की इच्छुक है और पार्टी ही यह तय करेगी कि इस मंत्रालय को कौन संभालेगा। मुंबई में सोमवार रात आयोजित कोर कमेटी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि शाह के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के आवंटन का मुद्दा उठाया गया था।
तटकरे ने यह भी कहा कि पार्टी में असंतोष की कोई वजह नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी नेता संवाद तथा सामूहिक नेतृत्व के जरिए काम कर रहे हैं।
पहले ही मिल चुकी हैं सुनेत्रा- एनसीपी प्रवक्ता
इससे पहले एनसीपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा था कि यह खबर गलत, निराधार और भ्रामक है कि भेंट के दौरान महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार को दरकिनार कर दिया गया ।पाटिल ने कहा था, ''सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने इससे पहले शाह से मुलाकात की थी तथा अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। उस मुलाकात के दौरान, सुनेत्रा पवार ने शाह को बताया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा और उन्होंने शाह से उन्हें समय देने का अनुरोध किया था।'
उन्होंने कहा था कि इन वरिष्ठ नेताओं को अजित पवार के कार्यकाल के अहम मुद्दों, राज्य के हितों से जुड़े मामलों और पार्टी से जुड़े विभिन्न विषयों की अच्छी जानकारी है तथा सोमवार की भेंट इसी संदर्भ में हुई। पाटिल ने बताया कि नेताओं ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए और महायुति गठबंधन के अपने साथियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा, ''मुलाकात को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने और पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों तथा तालमेल की कमी का विमर्श गढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। राकांपा महायुति गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट है।'
पाटिल ने कहा कि राकांपा के बारे में कोई भी खबर देने से पहले मीडिया को तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए। एनसीपी प्रवक्ता ने कहा, ''गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक मुलाकातों का राजनीतिकरण न करें। अटकलों को तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें