सुनेत्रा पवार से बढ़ती दूरियां या पार्थ की दखलंदाजी? अमित शाह के दरबार में क्यों गए करीबी नेता

NCP में अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं तेज हैं। अमित शाह से प्रफुल्ल पटेल समेत छह वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात में सुनेत्रा पवार और पार्थ की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जानिए पार्टी में नाराजगी, नेतृत्व विवाद और विलय की अटकलों की पूरी कहानी।

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर खींचतान की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। सोमवार (2 नवंबर) को पार्टी के छह वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के अलावा उनके बेटे पार्थ और जय पवार मौजूद नहीं थे। इस गैरमौजूदगी ने पार्टी के भीतर नेतृत्व और आपसी तालमेल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अमित शाह से मिलने वाले नेताओं में प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल थे। ये सभी नेता दिवंगत अजित पवार के करीबी माने जाते रहे हैं और 2023 में शरद पवार से अलग होकर अजित पवार के साथ आए थे।

सुनेत्रा पवार और पार्थ से क्यों नाराज हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता? रिपोर्टों के मुताबिक, NCP के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी चलाने के तरीके से खुश नहीं हैं। उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण पार्थ पवार की पार्टी के कामकाज में बढ़ती दखलंदाजी बताई जा रही है। आरोप है कि पार्थ कई अहम फैसलों में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया जा रहा है। सुनेत्रा पवार पर भी पार्थ के फैसलों का समर्थन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बाद संगठन में कई बदलाव किए गए। इनमें प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने जैसे फैसले भी शामिल रहे। इन बदलावों को लेकर भी पार्टी के भीतर असहजता की खबरें सामने आती रही हैं।

इससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने संगठन के भीतर आत्मविश्लेषण की मांग की थी, जबकि भुजबल ने नए पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया था कि वरिष्ठ मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया गया था। इन घटनाक्रमों ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व और प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे तथा भुजबल जैसे दिग्गजों वाले वरिष्ठ नेतृत्व समूह के बीच बढ़ती खाई को जगजाहिर कर दिया है।

अमित शाह के सामने किन मुद्दों को उठाया गया? इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक में पार्टी के भीतर सामूहिक नेतृत्व की कमी, संगठन की स्थिति और दोनों NCP गुटों के संभावित विलय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि नेताओं ने शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) के साथ विलय की संभावनाओं पर बातचीत की।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय का विभाग दोबारा NCP को दिए जाने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। अजित पवार के निधन के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया था। NCP के कुछ नेता चाहते हैं कि यह विभाग फिर से पार्टी को मिले।

हालांकि, बैठक में विलय को लेकर कोई अंतिम फैसला होने की पुष्टि नहीं हुई है। सुनील तटकरे ने बाद में विलय की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

NCP ने क्या सफाई दी? पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने बैठक को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पहले से तय थी। सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने अमित शाह से अपनी पिछली मुलाकात के दौरान ही वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के लिए समय मांगा था।

पाटिल के मुताबिक, बैठक में नेताओं ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे, महाराष्ट्र के हित और पार्टी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने उन खबरों को भी गलत और भ्रामक बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि सुनेत्रा और पार्थ को जानबूझकर बैठक से दूर रखा गया।

बैठक के बाद सुनील तटकरे ने भी कहा कि पार्टी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट होकर काम करेगी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही।

क्या NCP में नेतृत्व को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है? फिलहाल पार्टी में किसी बड़े विभाजन या नेतृत्व परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन सुनेत्रा पवार और पार्थ की गैरमौजूदगी में छह वरिष्ठ नेताओं का सीधे अमित शाह से मिलना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

इस मुलाकात के बाद दोनों NCP गुटों के विलय और पार्टी के भीतर नेतृत्व के समीकरणों को लेकर अटकलें भी तेज हुई हैं। अटकलें हैं कि एनसीपी का एक धड़ा भाजपा में विलय चाहता है, जबकि दूसरी वापस शरद पवार के गुट में विलय चाहता है। हालांकि, ये महज अटकलें हैं। आधिकारिक कुछ भी नहीं कहा गया है।

इतना जरूर है कि अजित पवार के निधन के बाद NCP के सामने संगठन को एकजुट रखने और वरिष्ठ नेताओं के बीच भरोसा कायम करने की चुनौती बनी हुई है। आने वाले दिनों में पार्टी की बैठकें और नेताओं के अगले कदम यह तय करेंगे कि यह केवल आपसी तालमेल का मामला है या NCP में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत।

प्रशांत किशोर की एंट्री से भी बढ़ी थी हलचल NCP में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम भी चर्चा में आ चुका है। मई में उन्होंने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद अगस्त में भी उनकी दोनों से करीब छह घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद पार्टी के संगठन और महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशांत किशोर ने पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और महाराष्ट्र में प्रदेश नेतृत्व बदलने का सुझाव दिया था। इससे प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पर दबाव बढ़ने की चर्चा हुई। हालांकि, तटकरे ने कहा था कि उन्हें प्रशांत किशोर की ऐसी किसी सिफारिश की जानकारी नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि किशोर ने व्यक्तिगत तौर पर तटकरे या पार्थ की कार्यशैली पर कोई नाराजगी जताई थी।