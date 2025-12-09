पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकी हमले संबंधों में बाधा डाल रहे, NCERT की 7वीं कक्षा की नई किताब

संक्षेप: भारत-नेपाल संबंधों को खुले सीमा नियंत्रण और गहरे सांस्कृतिक संबंधों के तौर पर बताया गया है, जहां नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के दोनों तरफ पार कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और पारिवारिक संपर्क जैसे लाभ उठा सकते हैं।

एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की किताब में भारत के पड़ोसी देशों पर नया चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सेना समर्थित आतंकवादी हमलों ने भारत-पाकिस्तान के सामान्य संबंधों को प्रभावित किया है। भारत और उसके पड़ोसी नाम से यह 31 पृष्ठों का अध्याय है। यह न केवल जमीन की सीमाओं तक सीमित है, बल्कि समुद्री साझेदारों तक भारत के पड़ोस को विस्तारित करता है। पुस्तक में इस नजरिए का उपयोग दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय और रणनीतिक भूमिका को स्थापित करने के लिए किया गया है।

चीन के बारे में इस चैप्टर में लंबी सभ्यतागत कड़ियों और हाल की तनावपूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख है। भारत और चीन को दो सबसे बड़े और प्रभावशाली एशियाई देशों के रूप में बताया गया है, जिनके बीच बौद्ध धर्म एक अहम संबंध है। किताब में लिखा है कि 'हाल के वर्षों में मुख्य रूप से सीमा विवादों के कारण तनाव की स्थिति उभरी है, लेकिन व्यापार, संवाद और सीमा समाधान माध्यमों के जरिये विवादों को सुलझाने के प्रयास हो रहे हैं।' डोंट मिस आउट सेक्शन में चीनी बंदरगाह शहर क्वान्ज़ौ में हिंदू व्यापारियों की ओर से बनाए गए मंदिरों का उल्लेख है, जिनमें कैयुआन मंदिर के स्तंभों पर विष्णु, शिव और रामायण व पुराणों की कथाएं अंकित हैं।

पाकिस्तान के बारे में किताब में क्या पाकिस्तान के बारे में किताब कहती है कि द्विपक्षीय संबंध क्षेत्र के सबसे जटिल हैं, जो विभाजन और चार प्रमुख युद्धों से प्रभावित हैं। एक बयान में लिखा है, 'भारत के खिलाफ पाकिस्तान सेना का समर्थन प्राप्त बार-बार हुए आतंकवादी हमलों ने दोनों देशों के सामान्य संबंधों को रोक दिया है।' साथ ही भारत-पाक सीमा को एक मात्र भौगोलिक रेखा नहीं, बल्कि साझा विरासत और अलग हुए दुःखद इतिहास का प्रतीक बताया गया है। इस चैप्टर में करतारपुर कॉरिडोर का भी जिक्र है, जिससे हजारों लोग करतारपुर के दरबार साहिब गुरुद्वारे की यात्रा आसान हो गई है। यह कॉरिडोर 2019 में गुरु नानक के 550वें जन्म जयंती के अवसर पर खोला गया था।

भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध किताब में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश का गहरा सहयोग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नदी-जैसे प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संबंधों में से एक है। भारत-नेपाल संबंधों को खुले सीमा नियंत्रण और गहरे सांस्कृतिक संबंधों के तौर पर बताया गया है, जहां नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के दोनों तरफ पार कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और पारिवारिक संपर्क जैसे लाभ उठा सकते हैं। भूटान के साथ संबंधों में जलविद्युत सहयोग और बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता दी गई है। इसे पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक समानता वाला संबंध कहा गया है।