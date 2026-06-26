सेकुलर का जिक्र हटा, जोड़ा गया ‘इंदिरा की इमरजेंसी’ का इतिहास; NCERT की नई किताब पर क्यों बवाल

पुरानी किताब में आपातकाल का कोई जिक्र नहीं था। नए सिलेबस के में अब एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें इमरजेंसी का जिक्र है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं।

NCERT के कक्षा 9 वीं के किताब से प्रस्तावना और सेकुलर का जिक्र हटा दिया गया है। वहीं नए सिलेबस में नया चैप्टर जोड़ कर विद्यार्थियों को इमरजेंसी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इससे पहले यह विषय सिर्फ कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में था। बदलाव के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला है और इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे पूरी तरह सही कदम बताया है।

इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब जारी की है। इस नई किताब में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के इतिहास को पहली बार शामिल किया गया है। वहीं पुरानी किताब में प्रमुखता से शामिल रहने वाली संविधान की 'प्रस्तावना', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'धर्मनिरपेक्षता' जैसे शब्दों को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने जा रही इस नई व्यवस्था में किताबों का पूरा स्वरूप बदल गया है। अब तक कक्षा 9वीं में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अलग-अलग चार किताबें होती थीं। अब इन सबको मिलाकर 220 पन्नों की एक इंटीग्रेटेड किताब बनाई गई है, जिसका नाम 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड-पार्ट 1' रखा गया है। नई किताब में चारों विषयों से केवल दो-दो चैप्टर्स को शामिल किया गया है।

पहले की किताब में क्या था? पहले कक्षा 9 की पुस्तक 'डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स-1' में 'संवैधानिक व्यवस्था' नाम से एक चैप्टर था। इसमें संविधान की प्रस्तावना को संवैधानिक मूल्यों का आधार बताया गया था। छात्रों को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जैसे शब्दों का अर्थ पढ़ाया जाता था। पुस्तक में प्रस्तावना को "लोकतंत्र पर लिखी गई कविता" बताया गया था और पंथनिरपेक्षता का अर्थ यह समझाया गया था कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता तथा सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है।

नई किताब में क्या बदला? नई पुस्तक में संविधान की चर्चा के लिए संविधान सभा, संविधान निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों का जिक्र है। इसमें संविधान को लचीला और समय के अनुसार विकसित होने वाला दस्तावेज बताया गया है। साथ ही स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और समानता, स्वतंत्रता और धर्म से जुड़े अधिकारों की चर्चा की गई है। हालांकि पुस्तक में संविधान की प्रस्तावना नहीं दी गई है और ना ही उसके शब्दों की परिभाषा की गई है। पुस्तक में पंथनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्षता शब्द कहीं भी नहीं हैं।

पहली बार शामिल हुआ आपातकाल आपातकाल का विषय पहले 2007 में प्रकाशित कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में पढ़ाया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार नए कक्षा 9 पाठ्यक्रम में इसे पहली बार शामिल किया गया है। 'भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां' शीर्षक वाले भाग में लिखा गया है कि जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इस दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुस्तक के मुताबिक इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ा और नागरिकों की आजादी सीमित हो गई।

किताब में कहा गया है, "भारत में लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती तब आई जब 1975-77 में इमरजेंसी लगाई गई।" इसमें बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और खराब शासन के आरोपों के बीच इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी फैली, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए।

इसमें लिखा है, “लोकनायक के नाम से मशहूर नेता और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन-आंदोलनों ने छात्रों और नागरिकों, खासकर बिहार और गुजरात में, लोगों को एकजुट किया।” किताब में बताया गया है कि 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और आम चुनाव हुए, जिससे लोगों को वोट के जरिए अपनी राय जाहिर करने का मौका मिला। इसमें कहा गया है, "सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को उजागर किया।"

शुरू हो गया विवाद बता दें कि यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार 2 साल पहले 25 जून को हर साल "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने की घोषणा की है। पूरे मामले पर बहस शुरू होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आपातकाल के काले इतिहास को पढ़ाया जाना सही है। उन्होंने कहा, "एनसीईआरटी ने सही काम किया है। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के काले अध्याय को जानना और समझना चाहिए।" हालांकि इस संबंध में एनसीईआरटी ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।