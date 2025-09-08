भगवंत मान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे नायब सिंह सैनी, कल आ रहे PM नरेंद्र मोदी

सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्दी ही ठीक होने की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। सैनी ने कहा कि हम बाढ़ से पैदा हुई मुसीबत के दौर में पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि पंजाब की बाढ़ और सीएम की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा।

अस्पताल में एडमिट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हालचाल लेने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को पहुंचे। वायरल फीवर, पाचन की समस्या, लो बीपी समेत कई समस्याओं का सामना करने के बाद भगवंत मान को फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसके चलते बीते सप्ताह उन्होंने शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में स्थगित कर दी थी। यही नहीं अरविंद केजरीवाल के साथ वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंत में अरविंद केजरीवाल ने अकेले ही कपूरथला में दौरा किया और कुछ बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की थी।

हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग करीब 20 मिनट चली। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने पंजाब सीएम का हालचाल जाना तो वहीं बाढ़ से बचाव में हरसंभव मदद का भी भरोसा दिया। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के एक हिस्से में इन दिनों बाढ़ का कहर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्दी ही ठीक होने की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। सैनी ने कहा कि हम बाढ़ से पैदा हुई मुसीबत के दौर में पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि पंजाब की बाढ़ और सीएम की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा।