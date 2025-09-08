nayab singh saini visits cm bhagwant mann and enquires about his health भगवंत मान का हाल जानने अस्पताल पहुंचे नायब सिंह सैनी, कल आ रहे PM नरेंद्र मोदी, India News in Hindi - Hindustan
सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्दी ही ठीक होने की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। सैनी ने कहा कि हम बाढ़ से पैदा हुई मुसीबत के दौर में पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि पंजाब की बाढ़ और सीएम की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Mon, 8 Sep 2025 01:07 PM
अस्पताल में एडमिट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हालचाल लेने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को पहुंचे। वायरल फीवर, पाचन की समस्या, लो बीपी समेत कई समस्याओं का सामना करने के बाद भगवंत मान को फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसके चलते बीते सप्ताह उन्होंने शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में स्थगित कर दी थी। यही नहीं अरविंद केजरीवाल के साथ वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंत में अरविंद केजरीवाल ने अकेले ही कपूरथला में दौरा किया और कुछ बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की थी।

हरियाणा सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग करीब 20 मिनट चली। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने पंजाब सीएम का हालचाल जाना तो वहीं बाढ़ से बचाव में हरसंभव मदद का भी भरोसा दिया। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के एक हिस्से में इन दिनों बाढ़ का कहर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान से उनकी सेहत के बारे में पूछा और जल्दी ही ठीक होने की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। सैनी ने कहा कि हम बाढ़ से पैदा हुई मुसीबत के दौर में पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि पंजाब की बाढ़ और सीएम की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा।

भगवंत मान को खराब सेहत के चलते कैबिनेट मीटिंग स्थगित करनी पड़ी थी, जिसमें वह बाढ़ को लेकर चर्चा करने वाले थे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को पंजाब जाने वाले हैं। वह कई इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और फिर बाढ़ पीढ़ितों से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि पंजाब सरकार की ओर से उनके साथ कौन रहता है। इस बीच पंजाब सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये की डिमांड की है ताकि बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके।