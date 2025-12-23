Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsNavneet Rana says Hindu families should consider having two or three children
हिंदू परिवार एक बच्चे तक सीमित रखने के बजाय 3-4 पैदा करने पर करें विचार: नवनीत राणा

नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कमजोर हुआ है। आगामी चुनावों में यह गठबंधन खराब प्रदर्शन करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन बृहन्मुंबई नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करेगा।

Dec 23, 2025 10:30 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
भारतीय जनता पार्टी की नेता व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने हिंदू समुदाय के लोगों से बड़ा परिवार रखने की अपील की। राणा ने कहा कि कुछ समूह भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को बदलने के इरादे से जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह रेखांकित करते हुए कि हिंदू परिवारों को खुद को एक बच्चे तक सीमित रखने के बजाय तीन या चार बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए।

नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति, विशेष रूप से शिवसेना (उद्धव) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि आगामी चुनावों में यह गठबंधन खराब प्रदर्शन करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन बृहन्मुंबई नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करेगा।

NCP में विभाजन पर क्या बोलीं राणा

पूर्व सांसद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन पर कहा कि NCP प्रमुख शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अजित पवार को उनके परिवार का हिस्सा बताया। राणा ने कहा कि अगर पवार परिवार के दोनों धड़े फिर से एक हो जाते हैं, तो यह एक सकारात्मक विकास होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने इस महीने की शुरुआत में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कुल 6,851 सीट में से 4,422 सीट जीती हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को 2431, शिवसेना को 1025 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 966 सीट मिलीं। उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण आठ सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। कुल 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 व 20 दिसंबर को हुए, जिसके बाद मतगणना 21 दिसंबर को की गई।

