नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पर बड़ा ऐक्शन, कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता भी छीनी

Navjot Kaur Sidhu suspended from the Congress party with immediate effect
संक्षेप:

Dec 08, 2025 07:46 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को कथित तौर पर कहा था कि जो 500 करोड़ रुपये का ‘सूटकेस’ देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी पेश की थी। लेकिन यह उनके काम नहीं आई और उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा।

क्या कहा था नवजोत ने
पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहाकि हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं…...लेकिन हमारे पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए 500 करोड़ रुपए देने को नहीं हैं। किसी की ओर से पैसों की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं मांगे हैं लेकिन जो 500 करोड़ रुपए का ‘सूटकेस’ देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है।

काम न आई सफाई
बयान पर राजनीतिक विवाद खड़े होने के बाद सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। कौर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर रविवार शाम लिखा कि मैं हैरान हूं कि मेरे सीधे बयान को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब मुझसे पूछा गया कि नवजोत किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं या नहीं, तो मैंने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं है।

क्या बोलीं आप-भाजपा
नवजोत कौर के इस बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। भाजपा समेत तमाम विपक्षी दल नवजोत कौर के इस बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि इससे कांग्रेस की कार्यप्रणाली का ‘घिनौना सच’ सामने आ गया है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का रिएक्शन
नवजोत कौर के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहाकि जब मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस में इस तरह की चीजें नहीं होती थीं। लेकिन अब पिछले कुछ साल से हमें यह सब सुनने को मिल रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहाकि यही वजह है कि मेरे जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने यह भी कहाकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कभी इस मामले की जांच कराएगी। पार्टी सिस्टम के अंदर जांच कराओ। आपके पीसीसी चीफ वारिंग साहब कितना लेते हैं। केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहाकि उनके तो एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे की जगह हम गांधी परिवार को मोजे और अंडरवियर भेजते हैं। उन्होंने कहा था कि वहां से लिस्ट आती थी और हम सामान भेजते थे।

