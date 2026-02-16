'पंजाब में टिकट पहले ही बिक गए', राहुल गांधी पर बरसीं नवजोत कौर सिद्धू; पीएम मोदी की तारीफ

Hindustan Hindi News
नवजोत कौर ने राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से दूर बताया और कहा कि शायद उन्हें यह पद उपहार में मिला है, उन्होंने निचले स्तर से संघर्ष नहीं किया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी नेता के लिए ग्राउंड जीरो पर स्थिति समझना जरूरी है।

पूर्व कांग्रेसी नेता और पंजाब की पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कोयंबटूर में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अच्छी बातें करते हैं और समझदारी से बोलते हैं, लेकिन उनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ महीनों से वह राहुल गांधी से समय मांग रही हैं ताकि पंजाब में पार्टी के हालात बता सकें, जहां कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष या नियुक्त व्यक्ति पंजाब के साथ अन्याय कर रहे हैं और पार्टी को नष्ट कर रहे हैं। नवजोत कौर ने दावा किया कि टिकट पहले ही बेच दिए गए हैं और अगर राहुल गांधी को नीचे क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है, तो वे उस कुर्सी के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग भ्रष्ट हैं और ईमानदार लोगों को समय नहीं देते।

नवजोत कौर सिद्धू ने आगे कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने पंजाब के लिए सब कुछ छोड़ा, राहुल गांधी ने उप-मुख्यमंत्री पद और सात विभागों के साथ सांसद बनने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। केवल स्थानीय निकाय और पर्यटन दिए गए, वह भी मुख्यमंत्री के अनुसार चलाने की शर्त पर। उन्होंने कांग्रेस में भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईमानदार कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। यह बयान कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह और पंजाब इकाई में असंतोष को उजागर करता है, जहां नवजोत कौर ने पार्टी छोड़ने के बाद राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी को जमकर सुनाया

नवजोत कौर ने राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से दूर बताया और कहा कि शायद उन्हें यह पद उपहार में मिला है, उन्होंने निचले स्तर से संघर्ष नहीं किया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी नेता के लिए ग्राउंड जीरो पर स्थिति समझना जरूरी है, सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को ईमानदार बताया, जिन्होंने ईमानदारी के कारण आर्थिक संघर्ष झेला लेकिन लोगों का विश्वास जीता।

पीएम मोदी की तारीफ में क्या कहा

इस बयान में नवजोत कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी पर कोई आरोप नहीं है, न पैसा है न फाइल। उन्होंने राहुल गांधी से तुलना करते हुए कहा कि मोदी को छूकर देखें तो कुछ नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह विवाद कांग्रेस की पंजाब में कमजोर स्थिति और राष्ट्रीय नेतृत्व की आलोचना को और तेज कर रहा है, जिससे पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं।

