नेता बनने के लायक नहीं राहुल गांधी, नवजोत कौर सिद्धू का हमला; पीएम मोदी की तारीफ
कांग्रेस की निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी नेता बनने लायक ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हितैषियों को भी मिलने के लिए 8 महीने का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा पीएम मोदी बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं।
कांग्रेस की निष्कासित नेता और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिंद्धू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता बनने के काबिल ही नहीं हैं। कौर ने कहा कि राहुल गांधी अभी ऐसे व्यक्ति नहीं बन पाए हैं जो कि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकें और बातचीत के लिए सभी के लिए दरवाजा खुला रखें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी परिवार की विचारधारी में ही बंधकर रहे हैं और अपने शुभचिंतकों की बातें भी नहीं सुन पाते हैं।
वहीं नवजोत कौर सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उनके व्यकित्व में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने कहा कि अगर से मिलने के लिए 8 महीने का इंतजार करना पड़े तो यह ठीक नहीं है। एक नेता से उम्मीद की जाती है कि वह सबसे मिले और खासकर उन लोगों से जो कि सही सलाह देने की क्षमता रखते हैं।
न्होंने कहा कि राहुल गांधी के पीठ-पीछे क्या हो रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं हैं। टिकट पहले ही बेच दिए गए। क्या ऐसी स्थिति में वह किसी कुर्सी पर बैठने के योग्य हैं? उन्होंने कहा कि पार्टी बिना सिर पांव के वादे करती है और फिर पूरे नहीं कर पाती है। पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार चरम पर है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने सब कुछ केवल पंजाब के लिए छोड़ा है। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सात विभाग दिए जाएंगे. लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
कौर ने कहा कि उन्हें स्थानीय निकाय और पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई थी और कहा गया था कि मुख्यमंत्री के हिसाब से ही ये विभाग चलेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लोग ही जब भ्रष्ट हैं तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आवा उठाएंगे। उनके आसपास के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसे गलत लोगों के रहते हुए पंजाब में कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती है।
नवजोत कौर ने कहा, राहुल गांधी बातें अच्ची करतेहैं। हमने पंजाब के लिए त्याग किया है। आपके लिए ईमानदार लोगों के लिए समय ही नहीं है। इस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल है और पंजाब में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है। नवजोत कौर ने कहा कि अगर सरकार के भ्रष्टाचार की बात करनी है तो पहले अपनी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें