नवीन पटनायक की बिगड़ी तबीयत, बेचैनी की शिकायत; अस्पताल में भर्ती

बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को रविवार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि, शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। निजी अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया, ‘नवीन पटनायक को आज शाम 5:15 बजे निर्जलीकरण के कारण भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और सेहत में सुधार हो रहा है।’

पार्टी नेताओं ने बताया कि 78 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने शनिवार रात बेचैनी की शिकायत की थी, जिसके बाद कुछ डॉक्टर उनके आवास पर आये थे। बीजद नेताओं ने पहले कहा था कि पटनायक को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण भर्ती कराया गया है। पटनायक ने मुंबई के एक अस्पताल में सर्वाइकल ऑर्थराइटिस की सर्जरी कराई थी और वह 12 जुलाई को ओडिशा लौट आए थे।