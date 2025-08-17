Naveen Patnaik was admitted to private hospital in Bhubaneswar due to dehydration नवीन पटनायक की बिगड़ी तबीयत, बेचैनी की शिकायत; अस्पताल में भर्ती, India News in Hindi - Hindustan
बीजद नेताओं ने पहले कहा था कि पटनायक को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण भर्ती कराया गया है। पटनायक ने मुंबई के एक अस्पताल में सर्वाइकल ऑर्थराइटिस की सर्जरी कराई थी और वह 12 जुलाई को ओडिशा लौट आए थे।

Niteesh Kumar भाषाSun, 17 Aug 2025 10:15 PM
बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को रविवार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि, शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। निजी अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया, ‘नवीन पटनायक को आज शाम 5:15 बजे निर्जलीकरण के कारण भुवनेश्वर के एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और सेहत में सुधार हो रहा है।’

पार्टी नेताओं ने बताया कि 78 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने शनिवार रात बेचैनी की शिकायत की थी, जिसके बाद कुछ डॉक्टर उनके आवास पर आये थे। बीजद नेताओं ने पहले कहा था कि पटनायक को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण भर्ती कराया गया है। पटनायक ने मुंबई के एक अस्पताल में सर्वाइकल ऑर्थराइटिस की सर्जरी कराई थी और वह 12 जुलाई को ओडिशा लौट आए थे।

सेप्टिक टैंक में काम करते समय 2 मजदूरों की मौत

ओडिशा से जुड़ी अन्य खबरों पर नजर डालें तो नुआपाड़ा जिले में सेप्टिक टैंक में काम करते समय 2 मजदूरों की संदिग्ध रूप से दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना आज दोपहर नुआपाड़ा जिले के खरियार कस्बे के लक्ष्मी चौक में हुई। मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी बासुदेव भोई और रघुमणि हाटी के रूप में हुई है। मकान मालिक गोविंद साहू ने बताया कि उनमें से एक मजदूर फाल्स सीलिंग हटाने के लिए एक छेद से सेप्टिक टैंक में उतरा और बेहोश हो गया। हालांकि, जब कुछ देर बाद भी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो एक और मजदूर टैंक में उतरा और वह भी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि बाद में दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Odisha Hospital
